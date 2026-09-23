El miércoles empieza con demoras y tres trenes suprimidos que se suman a los 17 de ayer

Archivo - Trenes en la estación de Renfe en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este miércoles ha comenzado en Cantabria con demoras y tres trenes suprimidos, en todos los casos por "reajuste del servicio", que se suman a los 17 que no circularon ayer, cuando también hubo múltiples retrasos.

Así, a las 7.40 horas, Renfe ha comunicado a los viajeros que se registran demoras de 15 a 20 minutos en la Línea C1, entre Santander y Cabezón de la Sal.

Además, se han suprimido los trenes con salida programada a las 8.14 horas de Santander, entre Bárcena y Reinosa; a las 8.52 horas de Reinosa, entre Reinosa y Bárcena, y a las 9.57 horas de Santander, entre Bárcena y Reinosa. Renfe facilita transporte alternativo por carretera.