Miguel Poveda inaugura el ciclo musical 'Los conciertos de El Soplao' ante 300 espectadores

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Miguel Poveda ha inaugurado en la noche de este sábado el ciclo musical 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo', organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para celebrar el 20 aniversario de la cueva cántabra, que ha reunido a 300 espectadores.

Poveda, que se encuentra en plena gira con su 'Poema del Cante Jondo', en el que bucea en la esencia lírica de Federico García Lorca, ha acercado a los espectadores un repertorio elegido para la ocasión en un encuentro "íntimo" y con un formato "especial", en el ha estado acompañado de guitarra y piano.

En el repertorio, integrado por una docena de canciones, se han incluido las variedades de palos del flamenco y algunas de las interpretaciones que han hecho popular al artista.

Títulos como 'Donde pongo la vida', 'El poeta pide a su amor que le escriba', 'Aurora', 'Pequeño vals vienés', 'Alegrías', 'El Silencio' o el bis 'Chicheando' han conjugado a la "perfección" con la atmósfera y belleza que representa el interior de El Soplao y la acústica de la cueva, ha destacado en nota de prensa el Gobierno.

El director de la empresa pública El Soplao S.L, adscrita a la Consejería, Gustavo González Monterrubio, ha actuado de anfitrión del primer concierto del ciclo, que continuará el 24 de octubre con la actuación de Diana Navarro y al día siguiente, sábado 25, con Luz Casal.

Los demás recitales programados son el de José Mercé el 22 de noviembre y el de Rozalén el 13 de diciembre.