Miles de feministas salen en Santander este 8M para recuperar la fuerza reivindicativa preCovid

Las Asambleas Feministas, convocantes de la manifestación, alertan de "retrocesos" durante la pandemia

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas --unas 4.000, según la Policía-- han recorrido esta martes, 8 de marzo, las calles de Santander por el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de recobrar el pulso y la fuerza reivindicativa tras dos años de pandemia que han provocado "retrocesos" en los derechos de las mujeres.

"Venimos de dos años que pueden marcar a fuego algunos retrocesos en los derechos de las mujeres, dos años en los que la pandemia ha recrudecido las condiciones de vida de muchas: más pobreza, menos recursos públicos, más vulnerabilidad frente a otras prioridades", han advertido las Asambleas Feministas, convocantes de esta manifestación, que ha transcurrido esta tarde entre Puertochico y la Plaza del Ayuntamiento con la participación principal de mujeres --aunque también hombres-- de diferentes edades pero con fuerte presencia de las más jóvenes.

Con la manifestación ha vuelto hoy a las calles de la capital cántabra el color morado del feminismo, que han lucido en sus prendas de vestir muchas de las manifestantes, y los lemas y las pancartas reivindicativas, en las que, a las tradicionales de este tipo de citas, también se han sumado otras para, por ejemplo, decir 'No a la guerra' en Ucrania.

La manifestación, que tenía como cabecera una pancarta de las Asambleas Feministas en la que se podía leer 'Somos imparables, siempre necesarias', ha partido puntual a las 19.00 horas de Puertochico y no ha comenzado a llegar hasta hora y cuarto después, ya de noche, a la Plaza del Ayuntamiento, donde las convocantes han leído varios manifiestos reivindicativos, en los que se ha alertado de "retrocesos" en los derechos de las mujeres en los últimos años.

"Tenemos comprobado que en los momentos de crisis nuestros derechos se ponen en tela de juicio, retroceden o se obvian", han advertido las convocantes, que han denunciado que en estos años de pandemia los derechos de las mujeres se han visto afectados. Así, por ejemplo, han señalado que "poco a poco ha ido desapareciendo de las agendas varias de las políticas relativas a una gestión pública de los cuidados para volver a dejar el peso en quien siempre tuvo sin reconocimiento social, económico ni en pensión: nosotras".

Además, han advertido que además de los "retrocesos" en derechos provocados por la pandemia del Covid, se puede unir "más precariedad" provocada por la crisis ecológica y energética.

Durante el transcurso de la manifestación, los gritos reivindicativos, acompañados por los tambores de una 'batukada', no han cesado.

'Aquí están las feministas', 'Ni una menos, vivas nos queremos', 'No es no, lo demás es violación', 'Ni santas, ni princesas, libres y diversas', 'Fuera machistas de las instituciones' o 'Ni un paso atrás, contra el machismo lucha total' han sido algunos de los lemas que se han podido escuchar durante todo el recorrido y también en la Plaza del Ayuntamiento, además del tradicional 'No nos mires, únete', con el que las participantes han invitado a unirse a los 'observadores'.

Además, ha habido algunas 'paradas' para hacer 'sentadas por las asesinadas' y, también para, cuando la cabecera se encontraba a la altura de la Plaza Porticada --y la cola aún a poco de Puertochico-- abrir botes con humo morado, el color del feminismo.

TAMBIÉN PANCARTAS CONTRA LA GUERRA Y EN CONTRA DE LAS CONCERTINAS

También se han 'colado' entre los lemas y las pancartas algunas alusiones a la guerra, a la acogida de inmigrantes y en contra de las concertinas: 'Ni guerras que nos maten, ni paz que nos oprima, no a las froteras, no a las alambradas, queremos una Europa abierta y solidaria', 'La Ley de Extranjería, mata a personas cada día' o 'Europa, canalla, abre la muralla' han sido algunos de los gritos que han podido escucharse también esta tarde.

En la manifestación han participado varios representantes políticos, entre ellos, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga; el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, diputados de distintas fuerzas políticas y también miembros de sindicatos.