Miles de racinguistas acompañan al autobús descapotable en la celebración del ascenso a Primera del Racing - REAL RACING CLUB

SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de racinguistas han acompañado este domingo al autobús descapotable customizado de verdiblanco en el que los jugadores, técnicos y empleados del Real Racing Club han celebrado el ascenso a Primera División durante un camino que ha durado más de 90 minutos.

En las Instalaciones Nando Yosu, de donde ha salido el autocar a las 19.30 horas, ya se han agolpado miles de personas para corear y agradecer a los responsables de este logro deportivo, culminado tras 14 años lejos de la élite del fútbol español.

El operativo de seguridad desplegado, que ha contado con un centenar de policías nacionales y decenas de locales, ha tenido dificultades para hacer espacio al vehículo para salir de La Albericia.

A lo largo del recorrido, durante el que han repartido decenas de regalos, como balones, camisetas y gorras, se han sumado más seguidores.

En concreto, el itinerario ha discurrido por el Túnel de Valdecilla, Cuatro Caminos, La Marga, Marqués de La Hermida, el Pasaje de Peña, Calvo Sotelo, Paseo Pereda, Reina Victoria y la plaza de Italia, para finalizar en el estadio.

El momento más especial ha sido a su paso por el Hospital, al realizar una parada, en un gesto del club hacia los pacientes ingresados.

Por otro lado, los Campos de Sport -que acogerán la celebración final a partir de las 22.00 horas- han abierto sus puertas a las 19.30 horas para mostrar desde los videomarcadores la rúa, retransmitida a través del canal de YouTube del club y de Sportpublic TV.