Miles de visitantes asisten en Santoña a la XXVI Feria de la Anchoa y la Conserva - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de visitantes, según el Gobierno de Cantabria, han asistido este viernes a la jornada inaugural de la XXVI Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria 2026, que se celebra hasta el domingo, 3 de mayo, en Santoña.

La feria cuenta en esta edición con la participación de 15 conserveras -dos más que el año pasado-, firmas de referencia como 5Ñ, Ana María, Anchoas de Mingo, Angelachu, Blasan, Catalina, Emilia, Grupo Consorcio, Hoya, Juanjo, Mª Asun Velar, Pujado-Solano, La Reina del Cantábrico, Solano Arriola y Nuevo Libe, ganadora de la última edición del concurso de cata ciega Mejor Anchoa 2025.

El evento ofrecerá un programa de actividades como showcookings, talleres divulgativos sobre la elaboración del salazón o la anchoa, demostraciones del trabajo de las rederas, visitas guiadas, desfile de Cofradías Gastronómicas, talleres infantiles, reconocimiento a las mujeres conserveras jubiladas y actuaciones musicales, además de la celebración del tradicional Gran Cabildo de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria y el concurso 'Anchoa Seleccionada 2026'.

Asimismo, regresa la IV Ruta de la Gilda de Santoña en la que bares y establecimientos participantes ofrecen su propia versión de la gilda, uno de los pinchos más icónicos del norte.

Los consejeros de Fomento, Roberto Media, y Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, han asistido a la inauguración de un evento que gira en torno a uno de los productos más emblemáticos de la región.

Durante el acto, celebrado en la carpa instalada en la plaza de San Antonio, ambos han coincidido en destacar el "profundo arraigo" de la anchoa en la identidad de Santoña y de Cantabria y su papel como "símbolo de tradición, trabajo y orgullo colectivo".

Susinos, que ha recordado con honor su nombramiento el año pasado como cofrade de mérito de la Cofradía de la Anchoa, ha puesto en valor el carácter artesanal y el conocimiento acumulado del sector, que "pasa de generación en generación, como tantas cosas importantes en nuestra tierra", ha añadido.

Por su parte, Media, ha señalado la importancia de esta Feria para Santoña, una cita que "nunca me pierdo desde hace años", y ha subrayado la vitalidad del puerto durante la costera. "Es un verdadero espectáculo ver como decenas de barcos entran al puerto, descargan el producto y posteriormente lo subastan", ha expresado.

En el acto, han estado presentes la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, y concejales de la Corporación; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el director general de Turismo, José Luis López Vielba; el presidente de la Cofradía de la Anchoa, Agustín Sampedro; y el presidente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto, Miguel Fernández, entre otros.

SEGUNDA JORNADA

La Cofradía de la Anchoa de Cantabria celebrará su XXIX Gran Cabildo, en el Teatro Liceo el sábado 2 de mayo, un acto en el que se nombrará Cofrade de Mérito a Luis Martínez Abad, consejero de Cultura, Turismo y Deporte; así como a Juan Ignacio Gallardo, director del diario deportivo Marca; Joaquín Salas, general de división del Ejército de Tierra; y Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria.

En esta edición, los Cófrades de Honor serán Carlos Latre, humorista e imitador, y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COI). Además, 20 cofrades de número se sumarán a la Cofradía de la Anchoa.

La pasada edición de la feria congregó a más de 25.000 visitantes, consolidando este evento como uno de los principales atractivos turísticos de Santoña y de toda la región.