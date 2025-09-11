Mimo, canto, acuarela y literatura centrarán la programación de talleres de Enclave Pronillo este curso - FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mimo, canto, acuarela y literatura centrarán este curso la programación de talleres en Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), que incorpora el diseño gráfico y la ilustración. Así, ofrecerá a la ciudadanía, a partir de octubre, propuestas formativas diseñadas y dirigidas por profesionales del tejido cultural y creativo de la ciudad.

Entre ellas, la programación incluye algunas que incentivan a aprender a crear personajes utilizando el dibujo como herramienta; a adentrarse en el arte del mimo moderno y el teatro gestual; o a descubrir la técnica de la acuarela y formar parte de un coro de música moderna.

Enclave Pronillo acogerá hasta el próximo mes de junio nueve talleres culturales distintos y albergará varias residencias artísticas como la de la compañía The Santa Rosa Co., un colectivo que trabaja desde 2021 con el objetivo de contar historias, investigar y experimentar para transmitir emociones al público.

También, a partir de otoño trabajarán en las instalaciones de este enclave las actrices y actores de la asociación cultural Methanoia, así como los usuarios del centro de día de la Fundación Obra San Martín, quienes recibirán clases de teatro y música todos los martes. Por su parte, la orquesta Retales ensayará cada semana para preparar sus actuaciones y recitales.

La mayoría de las propuestas formativas ya se han desarrollado otros años, aunque, como novedad, se ha incorporado un curso de diseño de personajes dirigido por el diseñador e ilustrador Ezequiel Figueroa.

Aunque el plazo de presentación de propuestas concluyó hace semanas, se puede solicitar este espacio de forma puntual en cualquier momento

Para reservar plaza en las actividades es necesario contactar con el organizador de cada una de las propuestas.

PROGRAMACIÓN

En concreto, las actividades ofertadas para el curso 2025-26 son: Curso de diseño de personajes; Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier; clases de acuarela a cargo de Jaime González; curso de novela impartido por Carlos del Río; taller semanal de armonización de voces basado en repertorio de música moderna; coloniales, espacios de juego, estimulación y aprendizaje; curso de interpretación, cuerpo y baile; taller de esgrima y lucha escénica con Amalgama Teatral; y taller de interpretación "El actor como creador" dirigido por Amalgama Teatral.