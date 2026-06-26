Ministerio de Agricultura reconoce el proyecto '36 rutas guiadas en Espacios Naturales Protegidos' de Naturea Cantabria

Archivo - Actividad de Naturea Cantabria en Liébana - NATUREA CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura ha reconocido a los Grupos de Acción Local y a la Red Cántabra de Desarrollo Rural por el proyecto LEADER de cooperación 'Señalización de 36 rutas en Espacios Naturales Protegidos', bajo la marca Naturea Cantabria.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha felicitado a los ganadores del proyecto, que recibieron la distinción este jueves en el evento 'Somos LEADERs' en Jerez de la Frontera.

En este sentido, ha subrayado que los grupos regionales y el programa Naturea Cantabria han conseguido el galardón "por su trayectoria y su contribución al desarrollo rural".

Según el Gobierno, se trata de una iniciativa estratégica que ha permitido fortalecer el uso público en los espacios naturales protegidos de la región, reforzando al mismo tiempo la cohesión territorial y mejorando la experiencia de las personas visitantes.

Con una inversión total de 226.500 euros, financiada a través de un proyecto de cooperación LEADER, se ha desarrollado un sistema unificado de balizamiento y señalización que dota a las 36 rutas autoguiadas de una imagen homogénea, reconocible y alineada con los estándares de calidad de la Red de Espacios Naturales Protegidos.

"Este trabajo permite avanzar hacia un modelo de uso público sostenible, seguro y accesible, al tiempo que contribuye a incrementar la visibilidad del patrimonio natural y a dinamizar la actividad económica en las zonas rurales", ha explicado el Ejecutivo.

La actuación supone también la creación de una metodología propia de balizamiento con marca común, la señalización completa de los itinerarios y la definición de un protocolo de mantenimiento permanente, uno de los elementos clave para garantizar la durabilidad de este tipo de iniciativas.

En este sentido, Naturea Cantabria no solo ejecuta las rutas, sino que se encarga de su revisión y mantenimiento continuo a través de sus cuadrillas, consolidando así un modelo eficaz de gestión en el territorio.

Las rutas se distribuyen por diversas comarcas rurales de Cantabria, entre ellas Liébana, Saja- Nansa, Campoo-Los Valles, Valles Pasiegos y Asón-Agüera, abarcando espacios "de alto valor ambiental y paisajístico".