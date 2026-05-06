El Ministerio asegura que los migrantes en situación irregular que cursan FP pueden realizar prácticas en empresas

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SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, ha asegurado que existe "un acuerdo" entre la Seguridad Social, Trabajo y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que el alumnado de FP que se encuentra en una situación administrativa irregular pueda realizar prácticas en empresas.

"Actualmente todo alumnado puede realizar la formación en las empresas" y "en el periodo ordinario", ha aseverado Monterrubio este miércoles en Santander a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que se enviaron "unas instrucciones" al respecto a las comunidades autónomas.

"Por encima de la alta en la Seguridad Social está el derecho a la educación", ha señalado la secretaria general de FP, que ha negado que haya alumnos de FP que no pueden hacer prácticas en empresas porque no tienen afiliación a la Seguridad Social.

Y es que el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, ha reiterado recientemente su petición para que el Ejecutivo central "solucione definitivamente, con seguridad jurídica" la situación a la que se ven abocados en todo el país los migrantes en situación irregular que cursan FP desde que entró en vigor el cambio de normativa en enero de 2024, que exige un número de Seguridad Social para la formación en empresas.

Según Silva, las comunidades autónomas han tenido que ir "parcheando" estas situaciones y, en el caso de Cantabria, se alcanzó "un protocolo que permite al alumnado que lleva dos años estudiando en la región que titule dentro del año natural en el que realiza el segundo curso", si bien se produce "en lugar de junio, a final de año", con el "perjuicio" que eso supone.

Sin embargo, Monterrubio ha explicado desde el Ministerio se enviaron unas instrucciones a todas las comunidades sobre "un acuerdo que hay entre Seguridad Social, Trabajo y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que el alumnado en una situación administrativa irregular pudiera realizar las prácticas en las empresas", cuya formación es obligatoria para titular.

Además, ha destacado que "otro de los cambios importantes que hizo la ley es esa corresponsabilidad de las empresas, que pidieron participar en la formación del alumnado".

"Hay unas instrucciones y actualmente todo alumnado puede realizar la formación en las empresas" y "en el periodo ordinario, dentro de las dos mil horas del currículum", ha aseverado la secretaria general de FP del Ministerio, que ha apuntado que el equipo docente, junto con el tutor de la empresa, "son los que tienen potestad" para organizar las prácticas y la formación en la empresa dentro de esas dos mil horas.

Monterrubio ha hecho estas declaraciones tras visitar el Centro Integrado de FP Número Uno de Santander, junto al delegado del Gobierno, Pedro Casares.