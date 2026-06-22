El Ministerio de Cultura realiza un 'gemelo digital' de la cueva de Altamira para reforzar su conservación

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SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura está llevando a cabo, a través del Instituto del Patrimonio Cultural y el Museo Nacional Centro de Investigación de Altamira, un "gemelo digital" de la cueva para reforzar su conservación.

El proyecto, que cuenta con una inversión superior a los 374.600 euro, está siendo realizado por INECO, que está desarrollando una plataforma colaborativa que integra en un único entorno la geometría tridimensional de la cueva, modelos BIM, información geoespacial y datos en tiempo real procedentes de sensores ambientales.

Todos estos datos, articulados a través de un único sistema, se complementan además con el archivo histórico y científico del museo, permitiendo por primera vez disponer de una visión global, precisa, y continuamente actualizada del estado de la cueva, ha informado el Museo estatal este lunes.

Según ha explicado, esta capacidad de integración no solo mejora la investigación y la gestión, sino que abre la puerta a una nueva forma de entender la conservación del patrimonio.

Gracias a herramientas accesibles desde cualquier dispositivo, investigadores y equipos técnicos pueden analizar, visualizar y tomar decisiones con mayor rapidez y rigor.

Uno de los grandes avances del proyecto es la incorporación de modelos predictivos basados en inteligencia artificial. Estos sistemas permiten anticipar posibles alteraciones en el microclima de la cueva mediante el análisis de variables como el CO2 o el radón, así como identificar patrones a partir de datos históricos.

De este modo, se refuerza la metodología de trabajo en conservación preventiva y se mejora la capacidad de gestión de los protocolos y la toma de decisiones para el control de los riesgos de deterioro, cuestión clave para preservar el arte rupestre en las mejores condiciones posibles.