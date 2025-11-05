El Ministerio también informa desfavorablemente a la DIA del parque eólico Piruquito

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en su página web de evaluación ambiental, ha publicado el 3 de noviembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable del Parque Eólico Piruquito, de 58,9 MW y con nueve molinos, y sus infraestructuras de evacuación, que afecta a los municipios cántabros de Guriezo, Ampuero, Rasines, Ruesga, Voto y Solórzano.

Previsiblemente, la resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 15 días.

Este informe desfavorable del Ministerio al parque impulsado por la empresa Enerfin Renovables IX se suma a los del Gobierno de Cantabria en el mismo sentido, si bien estos últimos son "preceptivos pero no vinculantes" ya que la tramitación, por su potencia, corresponde al Estado.

Los informes del Gobierno autonómico, que advierten en su conjunto de impactos "severos" y incluso "críticos" en materia medioambiental, avisan de "importantes carencias e incumplimientos" en cuando a la realización de estudios sobre las afecciones a la fauna y el paisaje, y ponen de manifiesto la ausencia de "medidas correctoras" sobre los efectos negativos sobre el patrimonio arqueológico.

Por otra parte, este parque eólico tenía diseñada la línea de evacuación de manera conjunta con el parque eólico Corus, cuya DIA también fue desfavorable.

La Asociación en defensa de San Miguel de Aras y su entorno (ADSMASE)se ha mostrado muy satisfecha con la resolución y confía en que todos los parques eólicos que se ha presentado en los últimos meses y que afectan a su territorio, "por las mismas razones técnicas de seguridad, de protección de la salud, la flora y fauna, el patrimonio y el paisaje, sean informados con DIA desfavorable.