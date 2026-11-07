La ministra de Igualad, Ana Redondo, premio Carmen Alborch del PSOE de Santander

Ana Redondo y Pedro Casares - PSOE SANTANDER

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander celebrará este martes, 10 de noviembre, la séptima edición de los premios Carmen Alborch que reconocerán a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por "su compromiso feminista".

Recibirá el galardón en un acto que tendrá lugar en El Casino de El Sardinero, a las 19.00 horas, en el que participarán el secretario general de los socialistas santanderinos, Daniel Fernández, y el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.

Además de a la ministra, los socialistas reconocerán también al Colegio de Trabajo Social, a la Asociación Más Mujeres Creativas, al Monte Soccer Fémina y a las mujeres comerciantes del Mercado de la Esperanza "por su compromiso feminista en Santander y Cantabria".

Estos galardones --que van por su séptima edición desde el fallecimiento de Carmen Alborch el 24 de octubre de 2018-- "se han consolidado en la defensa de la igualdad, la visibilidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género en la ciudad", y distinguen a entidades y organizaciones que "luchan para lograr la igualdad real".

Así lo ha expresado en nota de prensa Fernández, quien ha asegurado que un año más "se demuestra el compromiso de los socialistas santanderinos con la Igualdad y las ganas de que estos premios visibilicen a tantas organizaciones que en la ciudad trabajan diariamente en defensa de las mujeres" y el feminismo, movimiento "imprescindible para el avance del conjunto de la sociedad".

Por su parte, Casares ha afirmado que Ana Redondo "es hoy la cara y la voz del Gobierno más feminista de la democracia y un espejo en el que las mujeres se miran. Una mujer valiente, comprometida con las causas justas y luchadora, como ha demostrado todo este tiempo como ministra".

En este sentido, ha valorado que se trata de una feminista "reconocida" que se une a otras galardonas con este reconocimiento como Carmen Calvo, Pilar Bernabé, Amparo Rubiales, Francina Armengol, Adriana Lastra o al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, el líder de los socialistas cántabros ha señalado que el acto es también una forma de reivindicar la lucha contra la violencia machista en un país "en el que han sido asesinadas 44 mujeres en 2026 y 1.385 desde que hay estadísticas oficiales en 2003", la lamentado.

Las personas y entidades premiadas recibirán una réplica de los dibujos que el pintor Roberto Orallo realizó de Carmen Alborch para la primera edición de los premios y el acto será conducido por la secretaria de Igualdad del PSOE de Santander, Lucía Corredera.

En las seis ediciones anteriores se ha reconocido a APLEC, el Consejo de la Juventud de Cantabria, ACCAS, la Fundación del Real Racing Club, AMICA, la Asociación Cultural Quima, la Asociación Consuelo Berges, CERMI, la Fundación Secretariado Gitano, el Racing Féminas, el centro hospitalario Padre Menni, la ONG Nueva Vida, la Fundación ONCE, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, la Asociación Vecinal Mujeres en los Barrios, AMUCCAM, la Asociación Brumas, el Independiente de Rugby, CAVAS, Mujer y Talento, el Colegio de Farmacéuticos y la Comisión 8 de Marzo.