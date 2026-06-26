La mirada de Guy Ritchie al crimen organizado y la saga 'Mad Max' centran la programación de julio de la Filmoteca

Archivo - Mel Gibson en Mad Max - KENNEDY MILLER PRODUCTIONS - Archivo

La sala de Bonifaz conmemora el centenario de 'El acorazado Potemkin' con un cine-concierto a cargo del dúo N0NOIS SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las películas sobre el crimen organizado del director británico Guy Ritchie y la saga completa de 'Max Max', ideada y realizada a lo largo de 45 años por George Miller y protagonizada por un guerrero postapocalíptico, centran la programación de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus este mes de julio.

A todo ello, su director, Christian Franco, suma la celebración de un clásico centenario, 'El acorazado Potemkin', de Sergei Eisenstein. Aunque producida en 1925 para conmemorar los veinte años de la revolución fallida de 1905, su estreno comercial y la distribución internacional se produjeron en 1926.

"Cuando hablamos de 'El acorazado Potemkin' nos referimos a una de las películas más relevantes e influyentes de la historia del cine. Por ello y para celebrar su legado era una obligación proyectarla este año", ha explicado el director de la Filmoteca.

También ha considerado que "para hacer aún más especial esta celebración" este filme se proyectará el 4 de julio con música en directo a cargo del dúo N0N0IS y con entrada gratuita, previa retirada en taquilla.

Otro "hito" de la historia del cine centrará buena parte de la programación, en concreto, la saga 'Mad Max', la pentalogía ambientada en un mundo postapocalíptico en el que la gasolina se convierte en el bien de mayor valor y en el que un antiguo agente de la ley, traumatizado por la pérdida de su familia, trata de sobrevivir.

A lo largo del mes de julio se proyectarán 'Mad Max: salvajes de autopista' (1979), 'Mad Max 2: el guerrero de la carretera' (1981), 'Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno' (1985), 'Mad Max: furia en la carretera' (2015) y 'Furiosa: de la saga Mad Max' (2024).

En paralelo a esta saga la asociación CineInfinito presenta 'Ozploitation: la nueva ola australiana', un ciclo que repasa títulos representativos del cine de explotación que proliferó en la isla durante las décadas de los setenta y los ochenta del pasado siglo.

Entre ellos se enmarcan las primeras entregas de la saga Mad Max y un ciclo que permitirá recuperar joyas como 'La última ola' de Peter Weir, ha indicado Christian Franco.

El otro gran protagonista del mes de julio en la Filmoteca de Cantabria será el cineasta británico Guy Ritchie, de quien se proyectarán sus cuatro películas más representativas por su particular visión del crimen organizado: 'Lock & Stock' (1998), 'Snatch. Cerdos y diamantes' (2000), 'RockNRolla' (2008) y 'The Gentlemen: los señores de la mafia' (2019).

Asimismo, se ha programado una nueva tanda de películas de reestreno dentro del ciclo 'Segunda oportunidad', dedicado a recuperar títulos recientes y con especial incidencia en aquellos que han tenido una presencia nula o testimonial en las pantallas cántabras.

Así, se podrán ver en Bonifaz películas como el documental 'Mr. Nobody contra Putin', galardonado con el Oscar al mejor largometraje documental, o la española 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa y que tuvo su premiere en la Berlinale. Además, la habitual colaboración con la asociación La llave azul cristalizará este mes de julio con la proyección de la película 'Kontinental '25', del rumano Radu Jude.