El Mirador del Cable registra una racha de 110 km/h, la mayor del país, y Valderredible supera los 35 grados

Archivo - Observatorio Astronómico de Cantabria en Valderredible.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viento ha dejado en la tarde de este sábado una racha de 110 kilómetros por hora en el Mirador del Cable, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, la máxima que se ha registrado en el país, en una jornada en la que Cantabria está en aviso naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha tenido activada también la alerta amarilla por calor en el sur de la comunidad, donde Valderredible ha superado los 35 grados centígrados.

En concreto, el Mirador del Cable ha anotado la mayor racha nacional a las 16.30 horas, por delante de la registrada en Talarn (Lérida) de 99 km/h. Además, en esta lista, en el séptimo puesto, figura Cabaña Verónica, igualmente en la parte cántabra de Picos de Europa, con 83 km/h.

Y el Mirador no solo lidera las rachas sino que también lo hace en la máxima velocidad, al soplar en la zona a 82 km/h.

En cuanto a las temperaturas, Cubillo de Ebro y Polientes, ambos en Valderredible, han anotado esta tarde 35,6ºC y 35,1ºC, respectivamente. Este último valor también lo ha marcado Ramales de la Victoria. La máxima nacional la tiene Coreses, en Zamora, con 46,4ºC.

A nivel regional, destacan también los grados dados en Reinosa (33,1ºC) y Tama, en Cillorigo de Liébana (32,3ºC).

Por su parte, Sierrapando, en Torrelavega, ha rozado los 30 grados y se ha quedado en 29,1; mientras que Santander ha tenido una máxima más suave de 25,4ºC, según datos de la AEMET consulados por Europa Press.