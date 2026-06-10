La misión ARRAKHIS, liderada por el IFCA para estudiar la formación de galaxias, inicia su desarrollo de lanzamiento

Galaxias - MICIU

Para 2030

MADRID/SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

ARRAKIHS, la primera misión del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea (ESA), que lidera España a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Espacial Española (AEE), ha confirmado este miércoles el inicio de su fase de desarrollo para su lanzamiento previsto para 2030.

El equipo investigador responsable de ARRAKIHS está liderado por Rafael Guzmán, profesor investigador del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Universidad de Cantabria (UC).

De este modo, se convierte desde hoy oficialmente en misión F2 del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea, culminando un proceso iniciado con su selección en 2022. La decisión supone un nuevo hito para la primera misión científica de la ESA liderada desde España y refuerza su posición en la vanguardia de la exploración espacial europea, según ha informado el Ministerio.

"Es una misión que genera conocimiento, fortalece nuestro tejido empresarial, atrae talento y proyecta internacionalmente las capacidades de nuestro país", ha explicado la ministra Diana Morant, que también ha afirmado que "los avances que esta misión aportará para comprender cómo se forman las galaxias y cuál es la naturaleza de la materia oscura llevarán sello español".

Las misiones F (Fast) son una categoría del Programa Científico de la ESA concebida para desarrollarse en plazos más cortos y con costes más contenidos que las grandes misiones de la Agencia, permitiendo responder con mayor agilidad a nuevos retos científicos. ARRAKIHS es la segunda misión seleccionada dentro de esta línea y la primera liderada desde España.

La adopción es la decisión formal mediante la cual la ESA autoriza el paso de una misión desde la fase de diseño a la fase de desarrollo y construcción.

La decisión ha sido aprobada por los Estados miembros reunidos en el Comité del Programa Científico (SPC) que se celebra hoy y mañana en Tenerife bajo la presidencia de Cecilia Hernández, directora de Programas e Industria de la AEE.

Con anterioridad, los comités científicos independientes y los órganos asesores de la ESA han evaluado los objetivos científicos y la viabilidad técnica de la misión. ARRAKIHS ha superado, además, todas las fases de diseño conceptual y preliminar requeridas, culminadas con éxito en la Revisión de Diseño Preliminar (PDR), que certifica su madurez para avanzar hacia el diseño detallado, la fabricación, integración y validación del satélite y de su instrumento científico.

REVELANDO EL UNIVERSO MÁS TENUE

ARRAKIHS fue seleccionada por la ESA en 2022 como candidata para convertirse en la segunda misión de clase F de su Programa Científico. Desde entonces, la misión ha completado con éxito todas las etapas de definición y diseño preliminar exigidas por la Agencia, demostrando su viabilidad científica, técnica y programática.

La misión fue concebida para responder a una de las grandes preguntas abiertas de la astrofísica moderna: cómo se forman y evolucionan las galaxias dentro de los halos de materia oscura. Para ello observará con una sensibilidad sin precedentes los halos estelares difusos de bajo brillo superficial que rodean galaxias como la Vía Láctea.

ARRAKIHS abrirá una nueva ventana sobre el denominado universo de bajo brillo superficial (low surface brightness Universe), permitiendo estudiar estructuras que hasta ahora permanecían prácticamente ocultas y aportando nuevas claves sobre la materia oscura, las fusiones galácticas y la evolución de las galaxias.

DE CONCEPTO A MISIÓN

Desde su selección por la ESA en 2022, ARRAKIHS ha recorrido todas las etapas necesarias para convertirse en una misión plenamente consolidada dentro del Programa Científico europeo. Durante este periodo, el consorcio internacional ha completado el diseño preliminar del satélite y de sus instrumentos, ha desarrollado nuevas simulaciones cosmológicas y modelos galácticos, ha validado tecnologías clave y ha reforzado el potencial científico de la misión mediante observaciones cada vez más profundas del universo de bajo brillo superficial.

Con su adopción oficial como misión F2, ARRAKIHS deja atrás la fase de definición para entrar en la etapa de desarrollo y construcción. El lanzamiento previsto para 2030 marcará el comienzo de una misión llamada a transformar nuestro conocimiento sobre la formación de las galaxias y la naturaleza de la materia oscura, al tiempo que consolidará el liderazgo científico, tecnológico e industrial de España en el ámbito espacial europeo.

La misión ARRAKIHS (acrónimo de "Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys") fue presentada al programa de las Misiones-F (Fast Missions Oportunities) de la ESA en febrero de 2022, y en su desarrollo participa un consorcio internacional, con centros de investigación de España, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Austria y Estados Unidos, respondiendo al anuncio de oportunidad publicado por la ESA en diciembre de 2021.

Posteriormente, en julio, recibió el apoyo del por entonces Ministerio de Ciencia e Innovación a través de su habilitación en el programa PRODEX de la ESA, gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

Para la misión, la empresa española Satlantis ha diseñado y desarrollado una cámara binocular visible e infrarroja que va a permitir obtener imágenes de cien galaxias similares a la Vía Láctea, llegando a un brillo superficial 5-100 veces más profundo que las mejores imágenes tomadas desde observatorios terrestres.

La profundidad, resolución y gran campo de las imágenes que proporcionará ARRAKIHS, supondrán un hito astronómico y proporcionarán una información clave sobre el conocimiento de la materia oscura en el universo.