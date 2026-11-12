La misión espacial Euclid publica su primer gran conjunto de datos para construir "el mayor mapa 3D del universo"

GALAXIA. - UC

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La misión espacial Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA) y en la que participa el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), ha publicado su primer gran conjunto de datos científicos, dirigido a elaborar "el mayor mapa tridimensional del universo".

El lanzamiento, denominado 'DR1-Foundation', recoge cerca de 13 meses de observaciones y reúne información de más de mil millones de objetos celestes en una extensión del cielo equivalente a unas 9.500 lunas llenas, ha indicado la Universidad de Cantabria (UC) en nota de prensa.

Lanzado en julio de 2023, el telescopio Euclid tiene como objetivo cartografiar miles de millones de galaxias durante seis años para estudiar cómo se ha formado y evolucionado el universo.

A través de estas observaciones, la misión busca arrojar luz sobre algunos de sus "grandes misterios": la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, así como la formación y evolución de la gran red cósmica que conecta las galaxias.

Esta primera publicación incluye imágenes, espectros y catálogos de cientos de millones de objetos astronómicos. Entre sus resultados destacan más de 900 millones de galaxias, cerca de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes y más de 60 millones de candidatos a cuásares -los núcleos brillantes de galaxias distantes-, además de los espectros de más de 160 millones de fuentes.

"Esto es mucho más que imágenes bonitas, hoy marcamos un hito científico en nuestro estudio del cosmos", ha manifestado Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, quien ha destacado que esta publicación sienta las bases para futuros descubrimientos y demuestra la capacidad de la colaboración científica y tecnológica europea e internacional.

Los datos permitirán estudiar cómo se distribuye la materia en el universo y cómo ha cambiado su estructura a lo largo del tiempo. Comprender cómo se organiza esta estructura y cómo ha evolucionado permitirá investigar algunos de los procesos fundamentales que han dado forma al universo.

Precisamente, uno de los resultados destacados de esta publicación es el catálogo de cerca de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes, el más extenso recopilado hasta la fecha.

Su estudio permitirá investigar la distribución de la materia en las galaxias y comprender mejor cómo se organizan y evolucionan estas estructuras.

Estos datos públicos facilitarán descubrimientos por parte de investigadores de todo el mundo, maximizando así el impacto científico de la misión", ha indicado Francisco Castander, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), y miembro del consorcio Euclid.

Por su parte, el estudio de la distribución de las galaxias a diferentes distancias permitirá investigar la expansión del universo y el papel de la energía oscura, responsable de su expansión acelerada.

La combinación de todas estas observaciones ayudará a construir una imagen tridimensional del cosmos y a comprender mejor su evolución.

LA APORTACIÓN DEL IFCA

Una de las líneas de trabajo del IFCA se centra en el estudio de las lentes gravitacionales en cúmulos de galaxias, mediante el uso de la espectroscopia para analizar las galaxias cuya luz ha sido distorsionada por estos fenómenos.

Esta técnica permite estudiar la luz en distintas longitudes de onda y obtener información sobre las propiedades y distancias de las galaxias.

Euclid es una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA), con participación de la NASA, cuyo consorcio científico reúne a más de 2.000 investigadores e investigadoras de alrededor de 300 instituciones de 15 países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón.

España cuenta con alrededor de 100 científicos y científicas de más de 20 instituciones, entre ellas el IFCA. También participan, en la comunidad científica española de Euclid, el CAB, CEFCA, CIEMAT, CITIC, DIPC, IAA-CSIC, IAC, ICCUB, ICE-CSIC, IEEC, IFAE, IFT, IPARCOS-UCM, PIC, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, UPCT, UPV/EHU, UPM, Universidad de Salamanca, Universitat de València, Universidad de Valladolid y Universidad de Zaragoza.