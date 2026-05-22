El MITECO aprueba el proyecto del subfluvial Santoña-Laredo por 78,7 millones y un plazo de cuatro años

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SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado técnicamente el proyecto de conexión subfluvial del saneamiento general de las Marismas de Santoña entre este municipio y Laredo por un presupuesto base de licitación de 78,7 millones de euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de cuatro años.

Así se recoge en el anuncio publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se encomienda a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) la realización del acta de replanteo del proyecto.

Se trata de una obra paralizada desde hace diez años --dos años después de iniciarse-- y cuya inversión va a triplicar la inicialmente prevista.

El septiembre de 2025, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, aseguró que el MITECO preveía licitar las obras del subfluvial a finales de ese mismo año y comenzar con los trabajos de la actuación en la primera mitad de 2026.

Se trata de una actuación que ha padecido problemas técnicos y que incluso ha llegado a los tribunales.

Y es que durante la ejecución de los trabajos la UTE subcontratista (Acciona Infraestructuras-Ascan) planteó problemas técnicos con la tuneladora, que acabó posteriormente en un procedimiento judicial entre ésta y Tragsa.

Hace aproximadamente dos meses, en marzo de este año, el Gobierno de Cantabria (PP) urgió al MITECO a acometer el saneamiento de las marismas de Santoña y criticó que el departamento que dirige Sara Aagesen no pusiera sobre la mesa el planteamiento para ejecutar las obras del subfluvial Laredo-Santoña.