El MITECO autoriza la construcción de la ampliación de la central de Aguayo

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SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha firmado este jueves, 11 de junio, la Autorización administrativa previa de modificaciones y Autorización administrativa de construcción para la ampliación de la Central Hidroeléctrica Reversible de Aguayo (Aguayo II) y sus infraestructuras de evacuación, con un presupuesto que ronda los 720 millones de euros, y ha declarado además su utilidad pública.

La ampliación de la Central Hidroeléctrica Reversible de Aguayo II contará con una potencia de turbinación de 1.014 MW y una potencia de bombeo de 1.181 MW, y sus infraestructuras de evacuación estarán en los municipios de San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha y Molledo.

La resolución del MITECO se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que es una "extraordinaria noticia para que avance un proyecto estratégico no solo para Cantabria sino para el conjunto del país".

"Aguayo II es una oportunidad para España con una inversión de alrededor de 720 millones de euros y con una ayuda lograda por el Gobierno de España de 180 millones de euros de la Unión Europea. Este importante avance administrativo supone un paso decisivo para hacer realidad una de las mayores inversiones industriales y energéticas previstas en Cantabria", ha destacado.

Para Casares, este proyecto que permitirá multiplicar por casi cuatro la capacidad de la instalación, reforzando el almacenamiento energético y la integración de energías renovables en el sistema eléctrico español, sitúa a Cantabria "en el centro de la transición energética y refuerza su papel como territorio clave para el desarrollo de infraestructuras energéticas de vanguardia".

El delegado del Gobierno ha destacado que contribuirá a mejorar la seguridad energética, además de generar actividad económica y empleo en Cantabria, representando un ejemplo de cómo la apuesta por la sostenibilidad puede ir de la mano del desarrollo económico y la cohesión territorial.