El TUS modifica recorridos este viernes con motivo del acto de inicio de la Navidad

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias líneas del servicio municipal de transporte urbanos de Santander (TUS) modificarán sus recorridos este viernes, 5 de diciembre, con motivo de la celebración del acto de encendido de la iluminación navideña.

Según ha informado el Ayuntamiento, el inicio de las actividades de Navidad obligará a cortar el tráfico, en ambos sentidos, desde la glorieta del Paseo Pereda hasta Jesús de Monasterio, entre las 19.15 y las 21.30 horas, aproximadamente.

Las líneas afectadas, dirección centro --bajando desde la calle San Fernando--, entrarán por el túnel de Pasaje de Peña para continuar por calle Castilla, Nicolás Salmerón, Marqués de la Hermida, túnel del Centro Botín y Paseo Pereda, en dirección a Puertochico. Realizarán una parada alternativa en la calle Antonio López, junto a la estación marítima.

Por su parte, las líneas afectadas en dirección centro desde Puertochico, continuarán desde la glorieta del Paseo Pereda por el túnel del Centro Botín, Calderón de la Barca y Pasaje de Peña, para incorporarse de nuevo a su recorrido habitual en Jesús de Monasterio 12. En este caso, la parada alternativa se habilitará junto a la plaza Machichaco.

Además, la línea 5c1 realizará su recorrido desde la calle Menéndez Pelayo bajando por la calle del Sol, Casimiro Sainz, Paseo de Pereda, túnel Centro Botín, Calderón de la Barca y Pasaje de Peña, para incorporarse en la parada de Jesús de Monasterio 12 hacia San Fernando, quedando suprimido el recorrido por calle Guevara y Plaza de los Remedios.

El TUS pide disculpas de antemano a los usuarios por las molestias que estos cambios puedan producirles y recuerda que tienen a su disposición toda la información a través de la web www.tusantander.es.