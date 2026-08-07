Molleda denuncia el "silencio cómplice" del PP de Torrelavega ante el "fiasco" de las viviendas de El Zapatón

El candidato socialista a la Alcaldía de Torrelavega, Agustín Molleda, en las obras de las viviendas de alquiler asequible en el barrio de El Zapatón. - PSOE DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Torrelavega, Agustín Molleda, ha denunciado el "silencio cómplice" del PP de Torrelavega ante el "fiasco" de las 15 viviendas de alquiler asequible en el barrio de El Zapatón.

En un comunicado, el socialista ha criticado que los operarios hayan retirado la caseta de obra de unos trabajos que, tres meses después de la foto oficial de inicio, "nunca llegaron a comenzar".

Para Molleda, el origen del silencio del PP local radica en la duplicidad de cargos públicos que ostenta el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Vargas, que ejerce también como diputado en el Parlamento autonómico.

"Torrelavega sufre una preocupante falta de control y de defensa de sus intereses porque el líder de la oposición local está atrapado en un evidente conflicto de intereses", ha lamentado.

En este sentido, ha asegurado que "su sillón de diputado en Santander le penaliza ante sus vecinos y le silencia por completo en el Ayuntamiento".

"Es incapaz de exigirle cuentas a la Consejería de Vivienda de su propio partido o a la empresa pública regional Gesvicán por este engaño en El Zapatón para no molestar a sus superiores", ha apostillado.

El candidato a la Alcaldía ha enfatizado que, mientras el Consistorio cumple "de forma ágil facilitando los trámites y las licencias urbanísticas", es el Gobierno de Cantabria (PP) "el que bloquea las inversiones en el municipio a través de la nula supervisión de la constructora adjudicataria, Imesapi".

"Hoy el PP de Torrelavega calla de forma sumisa porque su portavoz prefiere proteger sus siglas en el Parlamento regional antes que levantar la voz por los torrelaveguenses", ha insistido.

Ante la inminencia de las fiestas patronales, el candidato ha exigido "transparencia y medidas correctoras inmediatas", y ha pedido al Gobierno que aclare los motivos de este "fiasco", y al PP de Torrelavega que "despierte de su letargo, asuma su responsabilidad y empiece a defender la ciudad".