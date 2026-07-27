Molleda inicia en Viérnoles visitas a pueblos y barrios por el proyecto de Torrelavega de la próxima legislatura

Agustín Molleda se reúne con la Junta Vecinal de Viérnoles - PSOE

TORRELVEGA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrelavega en las elecciones municipales del próximo año, Agustín Molleda, ha iniciado en Viérnoles una ronda de visitas a los pueblos y barrios del municipio para definir su proyecto de cara la siguiente legislatura.

Así, se ha reunido con responsables de esta Junta Vecinal para conocer sus necesidades y principales reclamaciones y establecer las prioridades del mandato que se iniciará a partir de mayo de 2027.

El aspirante a alcalde de Torrelavega, y también secretario de Organización del PSOE de Cantabria, ha realizado esta visita institucional a Viérnoles "en tiempo récord" tras su reciente proclamación para cumplir con el compromiso adquirido y abrir un periodo de escucha activa con los pueblos y barrios del municipio.

Ha empezado por esta Junta, integrada en su totalidad por socialistas, encabezados por Eduardo Trueba como alcalde pedáneo, con el objetivo de construir el proyecto del PSOE "escuchando a quienes mejor conocen los problemas de cada lugar y fijando una hoja de ruta basada en las prioridades reales de los vecinos".

Tras analizar diferentes necesidades de Viérnoles y el estado de las mismas, Molleda ha denunciado la "inacción y falta de soluciones" en asuntos que este pueblo "lleva tiempo reclamando" y ante los que los socialistas serán "exigentes".

Una de las prioridades será reclamar una solución urgente a las "recurrentes" inundaciones de la carretera CA-700, punto en el que Molleda ha avisado que el Gobierno de Cantabria (PP) "debe asumir de manera inmediata sus responsabilidades" para poner fin a este problema. El fin es acabar con la situación "insostenible" que se genera cada vez que hay lluvias intensas por la acumulación de agua, al tratarse de un punto bajo, con cunetas y drenajes "insuficientes" que propician un "efecto dique".

OTROS ASUNTOS.

Entre los asuntos pendientes de reclamar, los socialistas incluyen como segunda la recogida de las aguas residuales de algunos barrios, como La Robleda y La Bárcena, de forma que todas las casas del pueblo queden incluidas en la red de saneamiento municipal. También reclaman la iluminación de casas del monte, en base a un proyecto diseñado con energía renovable pero que precisa "mayor agilidad" en su despliegue.

En la reunión también se han abordado otros temas en los que se centrarán los socialistas en los próximos meses, como "obras comprometidas pero que carecen de consignación presupuestaria", caso del proyecto alternativo a las aceras del centro cívico, el de la Plaza de la Iglesia, el Plan de Asfaltado o el proyecto de los miradores del Monte Dobra, que está "paralizado y olvidado" y para el que incluso ha "caducado" la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Molleda también ha conocido el proyecto diseñado por la Junta Vecinal para la recuperación ambiental de la antigua Mina Nieves y que constituye una "gran oportunidad" de desarrollo ambiental para la zona. Además de aportar sugerencias, se ha comprometido a impulsar su desarrollo, pues considera que la iniciativa puede convertirse en referencia de recuperación ambiental de un espacio degradado.

Los socialistas también velarán por que se cumplan actuaciones adjudicadas o en marcha como la limpieza de ríos, la habilitación de acceso para vehículos de bomberos en la Plaza de las Ánimas, la mejora de caminos de acceso a fincas y la reparación de la fuente del cementerio civil.

Asimismo, abogan por redactar un proyecto que compatibilice el uso recreativo y ganadero del parque de la Fuente de las Palomas, la reparación del Puente del Hoyu y la puesta en marcha de las subvenciones para la limpieza de montes, que lamentan que "no han salido desde la llegada de María José Sáenz de Buruaga a la Presidencia" de Cantabria.

MÁS IMPLICACIÓN DEL PP.

En este sentido, el candidato del PSOE a la Alcaldía ha subrayado que "son muchas las cuestiones pendientes que dependen de la voluntad del Gobierno autonómico", y ha exigido a los 'populares' más "implicación" con Torrelavega.

Al hilo, Molleda ha criticado la postura "transigente" del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Vargas, que además es diputado regional, en asuntos que "conoce de primera mano" a través de la propia Junta Vecinal, como la solución a la carretera CA-700 y la gestión del Monte de Utilidad Pública por parte del Gobierno regional.

"La duplicidad del señor Vargas no puede convertirse en duplicidad de silencios. Un verdadero diputado al servicio de Torrelavega no permanecería callado para crecer políticamente o para no molestar a su Gobierno y estaría junto a los que reivindicamos soluciones urgentes", ha concluido el socialista.