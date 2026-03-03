Morán ve "prematuro" avanzar razones del colapso de la pasarela y pide no especular

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ve "prematuro" y "muy arriesgado" avanzar las razones por las que ha "vencido" la estructura de la pasarela de la playa de El Bocal de Santander esta tarde, colapso que ha provocado el fallecimiento de al menos cinco personas -hay una desaparecida- y ha pedido "no entrar en el terreno de las especulaciones", que contribuiría a "incrementar el dolor y la incertidumbre" de familiares y amigos de las víctimas.

"Hay unas primeras valoraciones, pero son estimaciones que no son la constatación sobre los restos de la estructura y, por lo tanto, sería muy arriesgado por mi parte incluso trasladar la información que en estos momentos ya me ha sido trasladada a mí", ha declarado Morán a los periodistas esta noche en el lugar de los hechos, tras viajar en avión desde Madrid a Santander después de conocer lo ocurrido.

Acompañado de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, Morán ha indicado a los medios que "la única posibilidad" que ha tenido de conocer acerca de lo ocurrido ha sido en el camino del aeropuerto hasta la zona de El Bocal, y ha considerado "prematuro, en estos momentos, avanzar las razones por las cuales la estructura se ha vencido".

"Mañana (por este miércoles) a la luz del día, y yo creo que con la capacidad de hacer un examen sobre el terreno, será el momento de trasladar esas primeras informaciones", ha indicado el secretario de Estado, para comprometer "desde el primer minuto y hasta el momento final, transparencia absoluta e información a medida que la vayamos teniendo".

Los hechos se han producido sobre las 16.45 horas de este martes, cuando se ha recibido el aviso de que un grupo de siete personas -seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras y un monitor- hacían una ruta por la senda costera de Santander cuando la pasarela, que une dos acantilados, se ha roto y han caído a una zona de rocas y al mar.

Una persona fue trasladada con vida pero falleció en el Hospital Valdecilla, donde otra -la única superviviente- fue evacuada tras ser atendida con hipotermia. Además, se han recuperado cinco cuerpos más y hay una persona que continúa desaparecida.