Morante, Talavante y Roca Rey en la Feria de Santiago 2026, que tendrá novillada, rejones y seis corridas de toros

Archivo - Los toreros Alejandro Talavante (d) y Andrés Roca Rey (i) salen por la Puerta Grande durante el festejo de la Feria de Jerez de la Frontera - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Se celebrará entre el 18 y el 26 de julio e incluirá también un concurso de recortadores SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Santiago 2026, que se celebrará entre el 18 y el 26 de julio en la plaza de Cuatro Caminos, ofrecerá seis corridas de toros, una de rejones, una novillada y un concurso de recortadores. Entre los matadores, estarán Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey.

Así lo han dado a conocer la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el gerente de la empresa que gestiona la plaza, Lances de Futuro, José María Garzón, durante la gala que se ha celebrado en el teatro de Casyc, en la que se ha presentado el cartel y a la que han asistido numerosos miembros de las peñas taurinas santanderinas. También, figuras del toreo como Diego Silveti que ha actuado de portavoz.

Igual ha expresado su agradecimiento a Lances de Futuro y a José María Garzón por la organización de la feria y la configuración de un cartel que reúne "a las primeras figuras del toreo", además de dar la oportunidad a jóvenes toreros o novilleros. "Por tradición, calidad y afición, Santander se está consolidando como la gran Feria del Norte de España", ha destacado.

Asimismo, ha puesto en valor la plaza de Santander como "referente" para los taurinos y ha destacado la labor de las peñas a las que ha definido como "entusiastas y fieles".

Además, ha agradecido el trabajo del Consejo de Administración de la Plaza de Toros, liderado por su presidente, Indalecio Sobrino.

"La tauromaquia forma parte de la historia cultural de España y de Santander y el Ayuntamiento, como he dicho otras veces, va a seguir respaldando esta feria", ha subrayado.

Por ello, ha emplazado al público asistente a "vernos en el mes de julio en Cuatro Caminos para volver a vivir juntos una de las grandes citas del verano santanderino".

Por su parte, Garzón ha señalado que se vuelve a diseñar "una gran feria donde se darán cita las máximas figuras del momento junto a los jóvenes toreros que más interés despiertan. Una feria donde Morante hará el paseíllo dos tardes; donde también estarán figuras como Roca Rey, Talavante, tras su última puerta grande en Las Ventas, Juan Ortega, Pablo Aguado".

El empresario del coso de Cuatro Caminos ha destacado que Santander podrá disfrutar este año de toreros que han triunfado en esta temporada como David de Miranda, Puerta del Príncipe de Sevilla; novilleros como Julio Norte, que también triunfó en Sevilla; o la presencia de Álvaro Serrano, novillero que ha abierto la puerta grande en San Isidro hace unos días, o la alternativa de Tomás Bastos, otro de los novilleros "más importantes del escalafón".

"Volvemos a hacer un gran esfuerzo para diseñar una feria a la altura de una afición como la de Santander, con una políticas de precios de abonos y entradas para todos los bolsillos y en especial para los jóvenes, el futuro de nuestra Fiesta", ha incidido.

Finalmente, Garzón ha agradecido a la alcaldesa el apoyo mostrado una vez más a Lances de Futuro, sin olvidar al Consejo de Administración de la plaza, a las peñas y a los aficionados en general, "sin su apoyo esta feria no tendría la relevancia que tiene. Juntos hemos conseguido que Santander sea la Gran Feria del Norte".

CARTEL

La Feria de Santiago comenzará el sábado 18 de julio con una novillada de Montealto para Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay.

El domingo el 19 se celebrará la corrida de rejones con toros de Benítez Cubero-Pallarés para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo H. de Mendoza

Las corridas de toros se iniciarán el lunes 20 de julio con la gandería La Quinta para Diego Silveti, Román y Samuel Navalón

El martes 21 de julio las reses de El Parralejo serán para Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda; el miércoles 22, los toros de Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto, para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández; el jueves 23, torearán los ejemplares de Victorino Martín El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo, y el viernes 24, habrá seis toros de Juan Manuel Criado para Roca Rey, Pablo Aguado y Tomás Bastos, que tomará la alternativa.

La corrida de beneficencia se celebrará el sábado 26, con toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio.

Finalmente, fuera de abono, el domingo 26 tendrá lugar el concurso de recortadores.