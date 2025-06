'La mort', de Jesús Martínez, gana el festival 'Torre en Corto' que también premia a Sánchez Arévalo

La actriz Malena Alterio ha sido reconocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión

TORRELAVEGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La mort', de Jesús Martínez 'Nota', se ha alzado con la 'Estela Dorada' del XXVI Festival de Cortometrajes de Torrelavega, 'Torre en Corto', en la gala de entrega de premios que ha tenido lugar este sábado en el Teatro Municipal Concha Espina, en la que también se ha galardonado al cineasta Daniel Sánchez Arévalo por 'Pipiolos' y la actriz Malena Alterio ha sido reconocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión.

El trabajo de Martínez se ha hecho con el máximo galardón del festival, dotado con 5.000 euros y el acceso directo a la carrera por los Premios Goya. Se trata de una comedia negra que aborda el tema de la espera de la muerte, cuyo máximo peso narrativo recae en sus dos actrices, Luisa Gavasa y Pepa Aniorte, que consiguieron ex aequo la 'Estela Plateada' a la mejor interpretación femenina del festival, dotado con 1.500 euros.

La 'Estela Dorada' a mejor cortometraje cántabro, dotada con 2.000 euros, ha sido para el documental 'Las que fueron a servir', dirigido por Patricia Hernández Guerrero, con un trabajo que narra las diferentes historias de mujeres que, en un tiempo ya lejano, dejaron de lado su juventud rural en busca de un futuro mejor dedicándose al servicio de familias de alta posición económica.

'El barrio que no se rindió', dirigido por Guillermo Ruiz, ha conseguido la 'Estela Dorada' a mejor cortometraje documental, dotada con 1.500 euros. Un trabajo de factura cántabra que explora el pasado, presente y futuro del Barrio San Francisco de Santander, paradigma de los movimientos ciudadanos durante la Transición, a través de la memoria colectiva e individual de sus vecinos, con sus historias, proyectos e ilusiones, que fue seleccionado en la convocatoria de subvenciones 2024 que financia la Fundación Santander Creativa (FSC).

Además, Daniel Sánchez Arévalo ha recogido el Premio 'Américo Gutiérrez' a la mejor dirección, dotado con 1.500 euros, por su nuevo cortometraje "Pipiolos".

Por su parte, 'Carmela', de Vicente Mallols, se ha alzado con la 'Estela Dorada' a mejor corto de animación, con 1.500 euros, con una narración en 'stop motion' reivindicando la lucha por el sufragio feminista iniciada por Clara Campoamor en los años 30, y, en último término, contando una historia sobre la Guerra Civil y las personas aún desaparecidas tras el conflicto.

Pedro Casablanc ha recogido la 'Estela Plateada' a mejor actor (ex aequo junto a Javier Pereira) por su interpretación en 'Insalvable', de Javier Marco Rico.

La 'Estela Dorada' del público, dotada con 1.500 euros, decidida por los espectadores con sus votos tras las sesiones, ha sido para 'All you need is love', dirigido por Dany Ruz, con una historia ambientada durante los años 60, narrada en clave de comedia, que traslada a una España que necesitaba entrar en un período de renovación cultural y social.

Por su parte, el jurado joven, compuesto por 15 menores de 35 años, ha decidido que su 'Estela Dorada', dotada también con 1.500 euros, fuera para '893 kilómetros', de Rubén Guindo Nova, con un cortometraje de terror en el que dos chicas tratan de escapar de unos perseguidores que, a la postre, el espectador reconocerá tras un giro de guion en el tramo final.

RECONOCIMIENTO A MALENA ALTERIO

La actriz Malena Alterio ha recibido de manos de la concejala de cultura de Torrelavega, Esther Vélez, el Premio 'Demetrio Pisondera', que reconoce toda una trayectoria profesional en cine, teatro y televisión, y su hondo compromiso con el audiovisual en formato corto.

La intérprete, muy conocida por sus papeles en las series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', cuenta con multitud de premios y reconocimientos, entre los cuales figura un Premio Goya a la mejor interpretación femenina en su edición del año pasado; así como cinco premios de la Unión de Actores y Actrices por sus interpretaciones en cine, televisión y teatro, dos premios Feroz de la prensa, y una Medalla del Círculo de Escritores.

Esta gala ha cerrado la 26 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega, tras varias jornadas de proyecciones en el Teatro Concha Espina, incluida la 'La noche del Cortometraje Cántabro', celebrada el viernes, en la que se pudieron ver los mejores trabajos regionales acompañados de una charla coloquio con los espectadores tras las proyecciones, ha informado el Ayuntamiento.