Un motorista ataca la sede de la Policía de Santander con adoquines y logra romper dos cámaras y varios cristales

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SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha identificado a un motorista que este martes por la tarde ha atacado su sede con unos adoquines, con los que logró romper cristales y dos cámaras de lectura de matrículas que no funcionaban.

En declaraciones a Europa Press, fuentes policiales han confirmado este suceso que, según los sindicatos (APLB-USO, CCOO, CSIF y SIEP), es "una consecuencia más de la falta de efectivos" en el cuerpo, ya que los agentes que debían cubrir la sede tuvieron que realizar trabajo de calle.

"Ese es un servicio que se suele retirar para cubrir otros en la calle, y en menos de un minuto llegó una persona en moto y lanzó un adoquín contra los cristales, contra la pared y contra dos cámaras que leen matrículas, que en este caso no funcionaban", ha explicado, a preguntas de los periodistas el portavoz del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), Óscar Gómez, tras una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Gómez ha confiado que, tras este suceso, el Ayuntamiento de Santander arregle las cámaras.

En este sentido, ha informado de que, al no funcionar éstas, las barreras para entrar al recinto están levantadas y el motorista pudo pasar, dejar el vehículo, coger la piedra e irse.

Sin embargo, ha informado de que la persona fue identificada por otra cámara que sí funcionaba, y ha sido denunciada.