El motorista del atropello mortal de Valdecilla da negativo en alcohol y drogas

Archivo - Ambulancias en Urgencias del Hospital Valdecilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de la motocicleta que a primera hora de este viernes ha atropellado mortalmente a una mujer de 58 años cerca del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le han sido practicadas, según ha informado la Policía Local de Santander.

El accidente se ha producido a las 5.40 horas en la Avenida Segundo López Velez, en el vial que une la rotonda de Valdecilla Norte con la de Valdecilla Sur, cuando la mujer cruzaba por el paso de peatones, regulado por un semáforo.

Un equipo de Atestados de la Policía Local trabaja en determinar las circunstancias del accidente y esclarecer si la mujer cruzaba correctamente o si la moto circulaba a la velocidad adecuada, entre otras cuestiones.

Al lugar acudió una UVI del 061, cuyos efectivos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Por su parte, el conductor de la moto, un joven de 24 años, también resultó herido y fue trasladado en ambulancia a Valdecilla.

El atropello mortal ha hecho que el tráfico en el vial haya estado cortado casi cuatro horas, desde que se ha producido el accidente hasta aproximadamente las 9.30 horas de la mañana tras procederse al levantamiento del cadáver, trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valdecilla.