Archivo - El alcalde de Camargo, Diego Movellán.- Archivo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP) cree que si el próximo domingo, 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), tiene "alguna oportunidad de volver a pactar", los cántabros y los camargueses saldrán "perdiendo mucho".

Así lo ha manifestado el regidor este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que vive esta convocatoria de elecciones generales "con mucha expectación".

Y es que Movellán espera que este día "culmine lo que se sienten en nuestros barrios y en nuestras calles, que es el cambio necesario que tiene que llegar el domingo: el poner fin al sanchismo en España, que está repercutiendo a todos los ciudadanos y en especial a Cantabria".

"Antes se escondía, pero ahora ya ha ido de cara diciendo que se lo va a dar todo a los nacionalistas e independentistas por mantenerse un minuto más", ha advertido el alcalde.

A juicio de Movellán, el domingo va a ser "un día histórico", con una participación y una movilización "histórica", en la que España, Cantabria y Camargo van a decir que quieren "un cambio" porque "no podemos aguantar más con un Gobierno como el que hemos tenido en los últimos años".

El regidor ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la programación navideña.