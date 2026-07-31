Sin "muchas incidencias" en la asistencia sanitaria de Cantabria este verano pese a doblar población

Archivo - Centro de salud de Los Castros, en Santander - GOBIERNO - Archivo

CAMARGO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asistencia sanitaria en Cantabria se está prestando este verano, en términos generales, sin "muchas incidencias", salvo "alguna baja inesperada que no se puede cubrir". Y ello, a pesar de que la comunidad está duplicando su población habitual durante la época estival y hay un 30 por ciento de la plantilla de vacaciones.

Pese a estas circunstancias, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha asegurado que la cobertura de profesionales "está de momento razonablemente bien", es "muy amplia" y, en el caso de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que son los que soportan "la avalancha de turismo", se sitúa en el 98 por ciento.

En este sentido, Pascual ha resaltado el "esfuerzo extraordinario" que están realizando los profesionales sanitarios en esta época estival.

Y respecto a bajas que no se han podido cubrir, ha indicado que "la bolsa la tenemos a cero".

Además, ha señalado que, como "novedad" este verano la Gerencia de Atención Primaria ha logrado atraer a algunos médicos --aunque "pocos"-- de fuera de la comunidad y se ha retenido a muchos residentes, más que otros años.

Pascual ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la finalización de las obras del centro de salud José Barros de Maliaño (Camargo), acompañado del alcalde del municipio, Diego Movellán, y de otros miembros de la Corporación local.

LISTAS DE ESPERA

También allí ha sido cuestionado por las cifras de las listas de espera sanitaria y, aunque ha señalado que no conoce el dato a cierre de julio, que se publica mañana de forma automática por el sistema, sí ha dicho que "teme" que seguirá "una tendencia de freno" de la línea "descendente" que estaba logrando la comunidad, algo ya "esperado" dado que es verano.

Sin embargo, el consejero tiene la sensación de que la actividad "no ha parado tanto" como otros veranos. "Me da la impresión, pero hasta que no lo vea mañana no puedo afirmar nada", ha puntualizado.