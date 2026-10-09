Muere un bañista en la playa de Loredo

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un bañista de unos 30 años ha fallecido esta tarde en playa de Loredo, en el municipio de Ribamontán al Mar.

Según han informado fuentes del Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria, joven fue rescatado del agua, aún con vida, por dos sufristas que estaban en el arenal.

Sin embargo, pese a las maniobras de RCP realizadas durante más de 50 minutos por los equipos de emergencia, no ha sido posible salvar su vida.

La actuación ha contado con la intervención de Cruz Roja, el servicio de urgencias sanitarias del 061, el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil, que queda a cargo de las diligencias.