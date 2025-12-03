Muere un ciclista tras ser golpeado por un tren en el apeadero de Boo de Guarnizo

Actualizado: miércoles, 3 diciembre 2025 16:52

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido este miércoles tras ser golpeado por un tren de mercancías a la altura del apeadero de Renfe en Boo de Guarnizo, en El Astillero.

El suceso se ha producido a las 13.45 horas cuando la víctima cruzaba por un punto no autorizado, en la vía de la línea C1 de Cercanías, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Ha muerto en el lugar de los hechos, donde se personaron efectivos sanitarios del 061, además de agentes de Policía Local y Guardia Civil de Tráfico.

A consecuencia de este suceso, quedó interrumpida la circulación de trenes.

