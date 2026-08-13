Muere el copiloto de un vehículo en un accidente en Hinojedo: el conductor se fuga y hay varios heridos

Archivo - Un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El copiloto de un vehículo ha fallecido esta madrugada en un accidente en Hinojedo (Suances) que se ha saldado además con varios heridos.

La Delegación del Gobierno ha informado a Europa Press que el conductor del turismo se dio a la fuga de un control de tráfico.

Tras ello, el piloto se chocó contra un muro y un semáforo, lo que ocasionó el fallecimiento del copiloto y los heridos.