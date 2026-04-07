Muere un hombre de 79 años al caer por una ladera del monte Dobra

Archivo - Monte Dobra - VOX TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años, vecino de Los Corrales de Buelna, ha fallecido este lunes al caer por una ladera del monte Dobra.

El equipo de rescate del Gobierno de Cantabria localizó anoche, con la colaboración de vecinos de la zona, el cuerpo sin vida del hombre, que cayó por una ladera, en la que fue encontrado.

Los familiares habían avisado al Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo de que no había llegado a casa a la hora habitual.

El hombre solía subir a la zona desde una cabaña situada en San Felices de Buelna para atender a sus cabras, y regresaba a casa al final de la tarde.

Como no volvía, se trasladó la situación al 112, que movilizó al equipo de rescate autonómico para tratar de localizarlo.

Cerca de la cabaña, un rescatador preguntó a un vecino si había visto al hombre, al que conocía. Este joven se ofreció a guiar al técnico hasta la finca del afectado y llamó a otros dos amigos para que colaboraran en la búsqueda por una zona que recorren habitualmente.

Una vez allí, localizaron al hombre en una ladera escarpada, ya fallecido. El cuerpo quedó bajo la custodia de la Guardia Civil.