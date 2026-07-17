Muere un hombre en Ojáiz arrollado por un Cercanías - EUROPA PRESS

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes en Ojáiz (Santander) tras ser arrollado por un tren de la línea C2 de Cercanías, cuya circulación se ha visto interrumpida entre Adarzo y Bezana durante más de dos horas.

Los hechos han ocurrido en torno a las 18.25 horas, cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) de la Policía Nacional ha recibido la alerta, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han personado en el lugar, donde han confirmado el fallecimiento, tras lo que han activado el protocolo. Después, el médico forense ha procedido al levantamiento del cadáver del cuerpo del varón.

La diligencia ha concluido en torno a las 20.30 horas y el cadáver ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Salesas para la autopsia.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en sus redes sociales sobre el accidente, que se ha producido un punto no autorizado de paso.

A las 9.05 horas, Adif ha comunicado que los trenes han recuperado "gradualmente" su frecuencia de paso habitual.