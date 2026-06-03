Muere una mujer tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa

Archivo - Calle Mayor de Reinosa.- Archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido a primera hora de este miércoles tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un tercer piso de la calle Mayor de Reinosa.

Un particular avisó de lo ocurrido al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, que movilizó sobre las 6.30 horas a los bomberos autonómicos, el 061, la Policía Local y la Guardia Civil para atender el incidente.

Una vez en el lugar de los hechos, los equipos sanitarios realizaron maniobras de recuperación avanzada a la víctima, sin que haya sido posible salvarle la vida, ha informado el 112 en nota de prensa.

El cuerpo ha quedado bajo la custodia de la policía judicial y los equipos forenses, que investigan el suceso, si bien, en principio, no se observan indicios de criminalidad, han indicado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.