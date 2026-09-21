Muere el peatón de 79 años herido grave tras ser atropellado por un coche en la calle Castilla

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 79 años que resultó herido grave tras ser atropellado, a priori dentro de un paso de cebra, en la calle Castilla Santander ha fallecido, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

En concreto, fue arrollado el 9 de septiembre, cuando ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valdecilla, y ha muerto el pasado 18, es decir, nueve días después del siniestro.

El accidente tuvo lugar en torno a las 12.30 horas a la altura del número 30 de la calle Castilla, en el cruce con Juan de Santander, y la víctima quedó debajo del vehículo que lo arrolló, según informaron entonces desde el dispositivo desplegado a esta agencia.

En el operativo para atender al herido y el siniestro participaron sanitarios del 061 Cantabria, agentes de las policías Local y Nacional y efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento.

Durante la investigación se tendrá que determinar el punto exacto del accidente, y si ocurrió -como todo apunta ahora- dentro del paso de peatones o fuera.