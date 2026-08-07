Mueren siete trabajadores en accidente laboral en Cantabria en el primer semestre y la siniestralidad sube un 5,9%

Trabajador - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete trabajadores han muerto en accidente laboral en Cantabria en los seis primeros meses del año frente a los cero que hubo en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De las siete muertes, seis se produjeron en jornada y la restante fue 'in itinere', esto es al ir o volver del trabajo. Todos ellos menos uno eran asalariados.

LA SINIESTRALIDAD ESCALA CASI UN 6%

El número de accidentes laborales con resultado de baja en Cantabria en este periodo ascendió a 3.497, un 5,9 por ciento más que en los seis primeros meses de 2025, cuando hubo 3.302.

Del total de 2026, 3.040 se produjeron en jornada laboral y 457 'in itinere'.

Además de los siete accidentes mortales, hubo 20 trabajadores que resultaron heridos graves en accidente laboral, tres menos que en el periodo enero-junio de 2025. De ellos, 18 fueron en jornada y dos en in itinere. También hubo 3.470 leves.

DATOS NACIONALES.

En el conjunto del país, han muerto 358 trabajadores en accidente laboral en el primer semestre del año, cinco menos que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone una caída del 1,4%.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales (119 fallecidos), golpes por la caída de un trabajador (51) y aplastamientos o amputaciones (49), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 1,7% hasta junio, con 290 fallecidos, cinco menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte no experimentaron variación, con un total de 68 fallecidos, los mismos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 139, con un aumento del 3,7% frente a 2025.

El de servicios fue el único sector que elevó su cifra de siniestros mortales en comparación con el primer semestre de 2025, pues construcción y agricultura registraron en los seis primeros meses de este año el mismo número de fallecidos que hasta junio de 2025, con 85 y 28 muertes, respectivamente, en tanto que la industria recortó los siniestros mortales un 20,8%, hasta un total de 38 fallecidos.

La estadística de Trabajo revela además que de los 358 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta junio, 322 eran asalariados, doce menos que en igual periodo de 2025 (-3,6%), mientras que 36 fallecidos eran trabajadores autónomos, siete más que en los seis primeros meses de 2025 (+24,1%).

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 32 lo hicieron en su centro de trabajo, siete más respecto al mismo periodo de 2025 (+28%), mientras que cuatro fallecieron en un siniestro 'in itínere', igual que el año anterior.

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 1,8% entre enero y junio, hasta un total de 303.853, de los que 259.647 se produjeron en el centro de trabajo (+1,4%) y 44.206 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 4,4%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 1.700 hasta junio, un 5,6% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 443, ocho más que hasta junio de 2025 (+1,8%).

Por su parte, los leves en jornada de trabajo aumentaron un 1,4%, hasta un total de 257.657, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 4,4%, hasta los 43.695.

Según los datos de Trabajo, hasta junio se notificaron además 261.120 accidentes laborales sin baja en el puesto de trabajo, cifra un 0,7% inferior a la del primer semestre de 2025.