Una muestra con 40 imágenes refleja la realidad de personas con discapacidad en campamentos de refugiados saharauis

Inauguración de la muestra en el Juan de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y Ampros han inaugurado en el centro cívico Juan de Santander de Cueto la exposición fotográfica 'Discapacidad en los campos de refugiados en el Sáhara', una muestra compuesta por 40 imágenes que permanecerá abierta al público hasta el próximo 7 de agosto y que retrata la realidad que las personas con discapacidad viven en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

El concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha participado en la apertura de la exposición junto a representantes de Ampros y ha animado a los santanderinos a visitar una muestra que refleja el trabajo solidario que desarrolla la entidad cántabra a través de sus programas de cooperación internacional.

Durante la inauguración, Echevarría ha puesto en valor la labor de Ampros, una entidad de referencia en Cantabria por su compromiso con la inclusión y la generación de oportunidades para las personas con discapacidad, y ha detallado que la exposición muestra cómo voluntarios vinculados a la organización colaboran en los campamentos de refugiados saharauis prestando apoyo a otras personas con discapacidad y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

El edil ha incidido en que el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración con distintas entidades sociales y con el programa Vacaciones en Paz, al tiempo que ha subrayado la importancia de dar visibilidad a iniciativas como la que desarrolla Ampros en los campamentos de refugiados.

"Con esta exposición hemos querido acercar a los ciudadanos una realidad que muchas veces pasa desapercibida y reconocer el trabajo que realiza Ampros llevando esperanza, apoyo y oportunidades a quienes más lo necesitan. La discapacidad está presente en cualquier parte del mundo y la cooperación debe servir precisamente para tender puentes y mejorar la vida de las personas, estén donde estén", ha señalado.

Asimismo, ha destacado el valor añadido de un proyecto en el que son personas voluntarias quienes ponen su experiencia y compromiso al servicio de otras personas en situación de vulnerabilidad.

"Desde el Ayuntamiento hemos defendido siempre que la cooperación es una herramienta para construir una sociedad más justa. La cooperación no entiende de límites, no entiende de edades, no entiende de fronteras; entiende de solidaridad. Ese es el mensaje que transmite esta exposición y el que queremos compartir con todos los santanderinos", ha afirmado.

Finalmente, Echevarría ha agradecido a Ampros su compromiso y ha reiterado el apoyo del Consistorio a las iniciativas que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la solidaridad, tanto en Santander como fuera de la ciudad, "contribuyendo a mejorar la vida de las personas que más ayuda necesitan".