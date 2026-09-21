'Un Mundo De Conciencia' Gana El Concurso De Carrozas De San Mateo En Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA

REINOSA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carroza 'Un mundo de conciencia', de la Peña Carroceros Veteranos, ha sido la ganadora del Concurso de Carrozas de San Mateo 2026, convocado por el Ayuntamiento.

La creación se ha alzado con el primer premio, dotado con 8.000 euros y trofeo por tercer año consecutivo. El segundo premio, 7.000 euros y trofeo, ha correspondido a la Peña Bombay por su carroza 'Si puedes soñarlo. Puedes lograrlo', mientras que 'Bichos, una aventura en miniatura', de la Peña Desastres, ha conseguido el tercero, 6.000 euros y trofeo.

El cuarto premio, dotado con 5.000 euros y trofeo, ha sido para 'El viaje del Cui Mágico', de la Peña Peruanos en Reinosa. El quinto, 4.500 euros y trofeo, ha recaído en 'Nuestra infancia', de la Peña La Plazoleta, y el sexto, 4.200 euros y trofeo, en 'Entre jeroglíficos', de la Peña Inalcanzables. Por su parte, el séptimo premio, 4.000 euros y trofeo, ha sido para 'Jardines del sol naciente', de la Peña Imbatibles.

En cuanto a los premios especiales, el galardón a la Mejor Figura, dotado con 350 euros, ha correspondido a 'India con ardilla en brazos', de la Peña Carroceros Veteranos; el premio a la Mejor Animación Carrocera, de 300 euros, ha recaído en 'Un mundo de conciencia', de la misma peña.

El Ayuntamiento de Reinosa ha querido reconocer la participación de Guajapen, a quien se ha entregado una placa en agradecimiento por su contribución al desfile de carrozas, así como la implicación y "el buen hacer" de Toño Fernández, con la entrega de una placa por su colaboración durante las fiestas y "su disposición constante para ayudar tanto en el ferial como durante el desfile". Por último, se ha otorgado un premio de 250 euros a cada una de las cuatro minicarrozas que han participado en los desfiles celebrados durante la noche del sábado y el domingo por la mañana.