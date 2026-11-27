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SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros afectados por la despoblación tendrán dos meses para solicitar las ayudas del Gobierno regional destinadas a fijar talento joven en el medio rural.

Y es que, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Industria por la que el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) convoca esta línea de subvenciones destinadas a impulsar la contratación de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha subrayado que esta medida permitirá generar nuevas oportunidades laborales en el medio rural y contribuir a fijar población joven en el territorio.

Dotada con un importe de 352.000 euros, la medida permitirá a once ayuntamientos incorporar a jóvenes titulados mediante contratos para la obtención de práctica profesional a jornada completa.

Los contratos tendrán una duración de un año y estarán dirigidos a personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, facilitando así una primera experiencia laboral vinculada a su formación académica.

Los municipios beneficiarios son Escalante, Herrerías, Miera, Los Tojos, Valdeprado del Río, Anievas, Valle de Villaverde, Santiurde de Reinosa, Pesquera, Tresviso y Limpias.

Cada entidad local recibirá una subvención de 32.000 euros para la contratación de un joven cualificado.

Estos municipios comparten características asociadas al riesgo de despoblamiento, como una reducida dimensión demográfica, un mercado laboral limitado y mayores dificultades para atraer y retener población joven.

En algunos casos, como Tresviso, Pesquera o Valle de Villaverde, cualquier oportunidad de empleo cualificado tiene una incidencia especialmente significativa en la fijación de población y en el desarrollo local.

Cada uno de ellos dispondrá de un plazo de dos meses para presentar la documentación necesaria y las correspondientes ofertas de empleo ante el Servicio Cántabro de Empleo.

Posteriormente, las contrataciones se realizarán mediante un proceso de selección gestionado a través de las oficinas de empleo, garantizando la adecuación de los perfiles profesionales a las necesidades de cada entidad local.

Tal y como ha explicado el consejero de Industria, Eduardo Arasti, la iniciativa persigue un doble objetivo: "ofrecer nuevas oportunidades laborales a los jóvenes cántabros y favorecer la permanencia del talento en las zonas rurales, especialmente en aquellos municipios que afrontan mayores desafíos demográficos".

"La mejor forma de combatir el despoblamiento es generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital y profesional en su propia tierra", ha subrayado Arasti, que ha destacado que la medida permite "atraer y retener talento, fortalecer los ayuntamientos y contribuir al desarrollo equilibrado de Cantabria".

La actuación adquiere una especial relevancia en localidades de menor tamaño y con mayores dificultades para atraer y retener población joven, ya que, en muchos de estos municipios, la incorporación de nuevos profesionales supondrá un refuerzo de los servicios públicos municipales y una oportunidad para impulsar proyectos de desarrollo local, innovación administrativa y dinamización económica.

Además de la experiencia laboral, los participantes contarán con acciones complementarias de acompañamiento, orientación y seguimiento por parte del Servicio Cántabro de Empleo.

Así, los contratos subvencionados deberán desarrollarse antes del 31 de marzo de 2028 y combinarán la experiencia laboral con acciones de orientación, formación y acompañamiento profesional, garantizando que los participantes adquieran competencias vinculadas a su cualificación académica y mejoren sus posibilidades de inserción laboral futura.