El MUPAC acogerá un taller didáctico dedicado a los trabajos en arcilla

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado el fin de semana del 7 y 8 de noviembre en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, un nuevo taller para niños a partir de los 8 años centrado en el trabajo de la arcilla.

En este taller los participantes se sumergirán en el mundo del Neolítico, cuando el barro transformó la vida cotidiana de las primeras comunidades agrícolas. Así, se elaborarán piezas de cerámica como se hacía en este antiguo periodo, utilizando las técnicas de modelado y decoración que se han documentado en los yacimientos arqueológicos.

A través de la experimentación directa, se descubrirá cómo la cerámica supuso una auténtica revolución tecnológica y cultural, clave para el almacenamiento, la cocina y la vida en comunidad.

Los talleres se llevarán a cabo el sábado 7 y domingo 8, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas. El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde el martes 3, en horario de apertura del museo.