Muriedas celebra del 7 al 14 de junio las fiestas de San Antonio con música y gastronomía

Presentación de las fiestas de Muriedas - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Antonio regresarán a Muriedas del 7 al 14 de junio con una programación diseñada para todos los públicos, que combina tradición, música, gastronomía y actividades familiares. Entre las propuestas más destacadas figuran la gran sardinada, la décima edición del San Antonio Rock Festival, la comida popular y las actividades infantiles y espectáculos familiares que se irán sucediendo a lo largo de estos días.

La concejala de Dinamización Cultural y alcaldesa pedánea de Muriedas, Laura Ara, ha señalado que las fiestas de San Antonio son una de las celebraciones "más queridas" por los vecinos y ha agradecido el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Fiestas, así como la implicación de las empresas y entidades colaboradoras, que contribuyen cada año a "hacer posible una programación ambiciosa".

La agenda de actividades se abrirá el próximo domingo, 7 de junio, con el X Torneo de Flor de San Antonio 'Memorial Cilio', mientras que el jueves 11, con la Gran Sardinada de San Antonio -una de las convocatorias con mayor participación vecinal que estará amenizada por The Perets- arrancará el grueso de actividades de estas fiestas.

Tras este inicio, el viernes 12 tendrá lugar la Misa de San Antonio, cantada por el Coro Ronda Valle de Camargo, y una de las citas más esperadas, el San Antonio Rock Festival, que reunirá a Los Tudanca, Myseria, Menos Lobos, Kaos Etíliko y DJ Sabrosón.

El sábado 13 concentrará buena parte de las actividades festivas, con pasacalles de música tradicional, la actuación de la Banda de Gaitas El Carmen, la VIII Gran Comida San Antonio, juegos infantiles, espectáculos familiares, reparto de perritos calientes y actuaciones musicales que, con The Covertizo, Maneras de Vivir y DJ Madi, prolongarán la fiesta hasta la madrugada.

San Antonio, que de nuevo concentra su programación en la pista deportiva del CEIP Pedro Velarde, concluirá el domingo 14 con la entrega del Premio San Antonio 2026, una sesión vermú musical a cargo de Lost in Covers, el reparto de raciones de albóndigas, huevos y patatas paja y el tradicional sorteo de regalos patrocinados por establecimientos colaboradores.