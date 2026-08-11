El Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco acogerá a partir de diciembre una muestra sobre las cuevas de Cantabria

Inauguración de la exposición ‘Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida’. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco acogerá, a partir del 7 de diciembre, una gran exposición sobre las cuevas arqueológicas de Cantabria, en el marco del programa del 150º Aniversario de la Misión Diplomática de Mónaco en España.

Así lo ha anunciado la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau, durante la inauguración de la exposición 'Mónaco y España, cinco siglos de historia compartida' en la Biblioteca Central de Cantabria.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre, viaja hasta 500 años atrás en el tiempo para descubrir el origen de los vínculos, las profundas raíces y el legado histórico que comparten España y el Principado de Mónaco.

Organizada por la Embajada de Mónaco en España, recala en Santander tras su periplo por Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca, ciudades con las que el Principado ha mantenido unas relaciones especiales, repasa hitos como el apoyo prestado por Mónaco a la conquista de Castilla en 1349 o la protección que España le brindó a Mónaco durante más de un siglo y le permitió conservar su independencia.

Además, el 14 de julio de 1876 el príncipe Carlos III de Mónaco firmó un acuerdo diplomático con el rey Alfonso XII de España para establecer la primera misión oficial y normalizar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Una firma que oficializó la presencia diplomática del Principado en territorio español, que ahora cumple 150 años.

A lo largo de los siglos, las relaciones entre ambos países han ido evolucionando entre alianzas, tratados, amistades y cooperación. Con Cantabria el vínculo es especialmente profundo, puesto que el príncipe Alberto I fue promotor de la investigación de arte rupestre en la región, prestando su apoyo y ayuda financiera al inventario y estudio de las punturas de la cueva de Altamira.

Junto a la embajadora, han participado en el evento el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Javier Camino, así como diputados regionales y otros representantes institucionales.