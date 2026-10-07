El Museo Etnográfico de Cantabria celebra su 60 aniversario con una programación especial de otoño

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán, visitan el Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN) con motivo del 60º aniversario del museo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN) celebrará su 60 aniversario con una programación especial para este otoño que incluirá conferencias, talleres participativos y actividades divulgativas dirigidas a públicos de todas las edades.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que las actividades, que tendrán lugar en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria a las 19.00 horas, comenzarán hoy, 7 de octubre, con la conferencia 'Pedro Velarde y Santiyán. El hombre, el héroe, el mito', impartida por el historiador Rafael Palacio.

La charla ofrecerá una nueva mirada sobre una de las figuras más destacadas de la historia regional, abordando su trayectoria desde tres perspectivas complementarias: el hombre, el héroe y el mito.

La conferencia permitirá profundizar en la vida de Pedro Velarde más allá de los tópicos habitualmente asociados a su figura y comprender mejor el papel que desempeñó en el inicio de la Guerra de la Independencia.

La programación continuará el 9 de octubre con la conferencia 'Zubieta 1905-2026... historia de cuatro generaciones', a cargo de Juanjo Zubieta, dedicada a la extraordinaria aportación de esta familia de fotógrafos al patrimonio histórico y visual de Cantabria.

A lo largo de más de un siglo, cuatro generaciones han documentado la evolución de la región a través de miles de imágenes que constituyen una fuente documental imprescindible para conocer el pasado reciente de la comunidad autónoma.

También en octubre, el 28, tendrá lugar la presentación pública del Grupo de Trabajo Permanente sobre Mitología de Cantabria bajo el título 'Más allá del folklore: hacia una investigación de la mitología de Cantabria'.

Esta iniciativa interdisciplinar, integrada por investigadores de distintos ámbitos, nace con el objetivo de impulsar una investigación rigurosa, crítica y continuada sobre la mitología cántabra como parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial de la región.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán, en su visita al METCAN han destacado la labor de difusión y conservación del patrimonio regional de este espacio.

"El METCAN ha sido durante seis décadas un puente entre nuestro pasado y nuestro presente, y estamos convencidos de que seguirá desempeñando ese papel esencial en los años venideros", ha señalado el titular de Cultura.

Por su parte, Movellán ha recordado que esta Casa Museo de Pedro Velarde es "un revulsivo y, sobre todo, uno de nuestros principales activos turísticos".

DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

En la propia sede del Museo, tendrán una presencia destacada los talleres familiares. Y es que, con motivo del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, los días 17 y 24 de octubre se celebrará el taller 'Primeros pasos para aprender a bailar jota', una propuesta destinada a acercar a participantes de todas las edades a los bailes tradicionales de Cantabria mediante una combinación de explicaciones teóricas y práctica de la jota a lo pesao y a lo ligero.

Además, durante la semana no lectiva de noviembre, los días 4 y 5, el museo organizará el taller infantil 'El ciclo del maíz', dirigido a menores de entre 6 y 12 años.

A través de actividades prácticas y participativas, los asistentes descubrirán la importancia que este cultivo tuvo en la vida cotidiana de las comunidades rurales cántabras, así como sus múltiples usos y formas de aprovechamiento.

La programación concluirá los días 21 y 28 de noviembre con el taller familiar 'A lo alto, a lo bajo y a lo ligero', organizado con motivo del Día de la Música.

La actividad permitirá conocer las manifestaciones musicales tradicionales de Cantabria, centrando la atención en la pandereta, uno de los instrumentos más representativos de la música popular regional, mediante una combinación de teoría, demostraciones y práctica.

Todas las actividades son gratuitas. La programación completa, así como la información relativa a horarios, inscripciones y reservas, puede consultarse en la página web del Museo Etnográfico de Cantabria y a través de sus redes sociales.