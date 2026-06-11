El 'Museo del Kolor' de Okuda albergará la colección del artista, talleres, exhibiciones y residencias

Okuda y el presidente de la Fundación 'Coloring the World', Óscar Sanz, presentan el proyecto del 'Museo del Kolor' que va a ejecutarse en el Palacio de Cortiguera de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano Óscar San Miguel, conocido en todo el mundo como Okuda, asume el reto de convertir el Palacio de Cortiguera de Santander en el 'Museo del Kolor', un proyecto que supone "volver a los orígenes" y ofrecer su "legado personal" a su ciudad natal. Lo hará rehabilitando y recuperando un edificio histórico en avanzado estado de deterioro tras décadas cerrado y que dará cobijo a la colección de arte "única y muy distinta" que ha construido durante sus 30 años de trayectoria profesional.

Además, acogerá exhibiciones, talleres y residencias culturales y todo tipo de iniciativas sociales "que generarán comunidad y garantizan el acceso a la cultura a las nuevas generaciones".

"Después de 30 años realizando proyectos artísticos por todo el mundo --más de 300 en 100 ciudades de 50 países diferentes-- es el momento de volver a mis orígenes y de volver a mi ciudad", ha explicado el artista durante la presentación del proyecto, celebrada este jueves en los jardines del Palacio de Cortiguera, propiedad del Ministerio del Interior a través del organismo GIESE.

La fórmula del acuerdo entre Coloring the World, la fundación de Okuda, e Interior sería, en principio, a través una cesión con opción de compra del inmueble.

"Realmente los proyectos que más exito han tenido míos han sido dar nueva vida a espacios que ya no tenían vida", ha indicado Okuda, que ha puesto como ejemplo sus actuaciones en un iglesia de Denver (Estados Unidos) y de otra en Asturias. "Esto es un poco en ese camino", ha añadido.

Okuda ha asegurado que sigue "muy conectado" a su tierra, no solo visitando a su familia, sino implicándose en proyectos "que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo".

Este 'Museo del Kolor', y la colección que albergará, vendrá a completar, según ha indicado, "la gran propuesta artística" que tiene Santander.

En la presentación del proyecto han intervenido también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, además del presidente y el director de 'Coloring the World', Óscar Sanz y Juan Vera, respectivamente.