El Museo de la Naturaleza de Cantabria acoge este sábado la jornada 'Encuentros bajo el árbol'

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SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Naturaleza de Cantabria, en Cabezón de la Sal, acogerá este sábado, 8 de enero, a las 11.00 horas, la jornada titulada 'Encuentros bajo el árbol'.

Se trata de una actividad complementaria a la exposición 'Todo árbol tiene su raíz', que puede verse en la Casa de Cultura de Torrelavega.

El encuentro comenzará con una reunión con un reducido grupo de personas en donde se hablará sobre fotografía y árboles.

Posteriormente, los participantes estudiarán las distintas especies arbóreas de la región, a través del libro escrito por el botánico Enrique Loriente Escallada en su obra 'Árboles singulares de Cantabria' (1982), y se darán a conocer las historias que hay detrás de cada imagen.

A continuación, se invitará a los asistentes a compartir las historias que conozcan sobre árboles cercanos, y se elegirá alguno de los del municipio para observarlo y fotografiarlo.

'Todo árbol tiene su raíz' es un proyecto fotográfico sobre árboles singulares de Cantabria que forman parte del patrimonio natural e inmaterial de la región.

Este trabajo documental coordinado por los museos Etnográfico de Cantabria, METCAN, y de la Naturaleza de Cantabria, MUNAT, ha sido realizado por los fotógrafos Miriam Mora y Pablo López, y podrá verse en la Casa de Cultura de Torrelavega hasta junio.

La exposición reúne más de 80 fotografías, con más de 60 árboles, realizadas tras visitar los 140 ejemplares documentados originalmente por el botánico Enrique Loriente Escallada en su obra 'Árboles singulares de Cantabria' (1982), fruto de sus investigaciones durante la década de los 70.

Partiendo de esta obra, Miriam Mora y Pablo López, fotógrafos y directores de la plataforma 'Campo Visible' han realizado un extenso recorrido por Cantabria tratando de localizar muchos de estos árboles.

Algunos de ellos ya han desaparecido, otros están enfermos, pero muchos siguen en pie con una presencia imponente y convertidos en monumentos de los pueblos donde se encuentran, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.