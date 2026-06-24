Música en Grande arranca mañana con nueva sede, dos escenarios y un cartel encabezado por Bisbal, Turizo y Magán

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TORRELAVEGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Música en Grande arranca este viernes con nueva sede y formato ya que, por primera, vez se celebrará en el recinto deportivo Óscar Freire y contará con dos escenarios, Negrita y Cantabria Infinita, con una cabeza de cartel liderada por David Bisbal, Manuel Turizo y Juan Magán.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el CEO de Mouro Producciones, Guillermo Vega, junto al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, la directora general de Cantur, Inés Mier, y la concejala de Turismo de Torrelavega, Cristina García Viñas.

La organización espera reunir en los próximos tres días cerca de 15.000 espectadores y más de dos mil personas han comprado ya su abono para asistir a todos los conciertos.

En lo referente al cartel, este jueves 25 el festival comenzará con Mónica Mara a las 20.30 horas y, después lo hará Corona. Danny Romero empezará a las 23.00 y a las 00.15 llegará Juan Magán. Todos lo harán en el Escenario Negrita.

El viernes 26, Leire Martínez saldrá a escena a las 19.30 (EN), seguida de Mafalda Cardenal (E. Cantabria Infinita) y Walls (EN). Hey Kid lo hará a las 23.00 (ECI) y Manuel Turizo, a las 00.00 (EN). Cerrarán la noche Lyanno (ECI) y Blin Blin Djs (EN).

El sábado 27, abrirá Mercedes Cañas a las 19.15 (ECI) y después actuarán Whigfield (EN) y Marc Seguí (ECI). Álex Ubago lo hará a las 21.40 (EN) y David Bisbal, a las 23.00 (EN). Cerrarán el festival el dj Óscar Martínez (EN) y el grupo cántabro de rock La vid y el olivo (ECI).

El público estará distribuido en la zona general, la zona VIP, el área de mesas para disfrutar de la Gold Experience y la zona village. Los jóvenes hasta treinta años pueden adquirir su Bono Jovenmanía en www.conciertosdecantabria.com y www.jovenmania.com al precio único de 90 euros, que les permitirá asistir también a Hoky Music, Bahía Sun y Negrita Music Festival.

El responsable de Mouro Producciones ha anunciado que esta tarde, de 16.00 a 20.00 horas, se activará un punto de pre-pulserado en Kia Torrelavega (Numar Motor) donde, además de ahorrar tiempo, se puede obtener una bonificación: por una recarga de 20 euros se ofrece una bonificación de cinco; por una recarga de 50 euros, una de 10 y por una recarga de 75 euros, de 15.

También en Numar en Motor y en el mismo horario, los miembros de las peñas de Torrelavega podrán adquirir hoy entradas para el concierto de mañana jueves al precio especial de 10 euros gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega y Ron Negrita.

En cuanto a la inversión económica, Guillermo Vega explicó que Música en Grande cuenta "con un presupuesto cercano a 1,2 millones de euros, con un 20% de fondos públicos y un 80% de fondos privados. El festival genera cerca de 250 puestos de trabajo directos e indirectos.ç

MOVILIDAD

Al festival se puede llegaren autobús al precio de dos eurso y hay dos rutas operativas, desde Santander y Castro Urdiales. En este sentido, es aconsejable hacer las reservas con antelación, ya que varias rutas están ya completas. Para los traslados nacionales, Alsa ha lanzado una oferta especial con un 15% de descuento para llegar a Santander o Torrelavega desde cualquier punto de la península en los días previos y posteriores al festival.

Quienes acudan en su propio vehículo, podrán realizar la reserva de parking en la web de Música en Grande. Addemás, se ha llegado a un acuerdo de colaboración con Guppy y sus usuarios dispondrán de un espacio especial para aparcar. Música en Grande colabora también con Angel Drive, para quienes lleguen en su propio coche y prefieran no conducir al regreso.

Durante su intervención, Vega ha dado las gracias al alcalde de Torrelavega y a la directora general de Cantur "por toda la colaboración de las instituciones a las que ambos representan" y ha recordado que el festival es posible gracias a las instituciones que lo apoyan, en este caso Ayuntamiento de Torrelavega y Gobierno de Cantabria "y por supuesto al apoyo de los colaboradores.