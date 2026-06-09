Nace la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Cantabria, la primera a nivel autonómico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Cantabria se ha constituido este martes como la primera de este tipo a nivel autonómico. Está integrada por los ayuntamientos de Los Tojos (Bárcena Mayor), Cabuérniga (Carmona), Comillas, Liérganes, Camaleño (Mogrovejo), Potes y Santillana del Mar, que también forman parte de la red nacional.

Está presidida por el Ayuntamiento de Potes, representado por su alcalde, Javier Gómez, y nace con el objetivo de fomentar, difundir y preservar el patrimonio cultural, natural y rural de Cantabria, impulsar el turismo cultural y sostenible, sensibilizar sobre los valores del medio rural y contribuir a reducir los desequilibrios territoriales y poblacionales en la región, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Durante su constitución, se han aprobado los Estatutos que regirán la entidad y se ha designado la junta directiva, que tendrá como secretario al alcalde de Camaleño, Óscar Casares; tesorera, a la regidora de Comillas, Teresa Noceda; vocal primera, a la de Cabuérniga, Rosa Fernández, y vocal segunda, a la de Los Tojos, Belén Ceballos.

Al acto, celebrado en la Consejería de Turismo, ha acudido el consejero del ramo, Luis Martínez Abad, quien ha dado la bienvenida a una entidad que "ayudará a mejorar las relaciones entre instituciones y será un instrumento muy útil que facilitará la realización de proyectos que ayuden a mantener el singular patrimonio de estas localidades", ha afirmado tras felicitar a los alcaldes presentes por esta iniciativa.

Por su parte, el presidente de la asociación ha destacado que, con sus siete municipios, Cantabria cuenta con una proporción "muy significativa" de miembros y ha confiado en que en el futuro se sume "alguno más".

Además, Gómez ha subrayado que la asociación busca tener una "voz única" en Cantabria para afrontar de forma conjunta problemas y reivindicaciones compartidas, como la conservación del patrimonio histórico y la mejora de la colaboración institucional para "hacer nuestros pueblos más atractivos y sostenibles".

Por su parte, el presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, ha señalado el carácter "pionero" de la entidad, que es "muy importante" para la organización nacional y tiene "muchas ventajas", ya que facilitará el acceso de los ayuntamientos a ayudas y subvenciones y permitirá una interlocución directa con la administración autonómica, "algo que resulta más complejo desde una estructura exclusivamente nacional".

Asimismo, ha afirmado que la experiencia de Cantabria servirá de referencia para otros territorios y ha adelantado que el proceso ya está en marcha en Aragón y Castilla y León, "donde ya estamos muy avanzados y próximos a formalizar sus asociaciones regionales, una vez superados los trámites municipales", ha apuntado.