Nace una hembra de león africano en Cabárceno

Cría de león africano nacida en Cabárceno con su madre - GOBIERNO

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno celebra el nacimiento de una nueva hembra de león africano, que vio la luz hace dos semanas, ha informado este viernes el Gobierno de Cantabria, que gestiona el recinto a través de la empresa pública Cantur.

El ejemplar es hija de Max, el macho dominante del parque, y de Naisa, la leona que hace dos años alumbró dos crías. Como en la primera ocasión, la madre ha parido en una zona apartada elegida por ella misma para tener un parto tranquilo y cobijar a la pequeña, lejos de los espacios de guarda acondicionados en el recinto.

Un comportamiento que los responsables y técnicos del parque asocian a la calidad de las instalaciones de Cabárceno, que garantizan el bienestar de los animales y propician que éstos se comporten de igual forma que en su hábitat natural.

"Que haya elegido parir en el exterior y buscar ella misma el lugar es un claro ejemplo de que nuestros leones manifiestan conductas naturales tal y como se pudiera observar en África", ha subrayado el director del parque, Míchel Valdés, al puntualizar que, desde que se conoció el nacimiento, se ha realizado un seguimiento por parte del servicio veterinario y del equipo de cuidadores para asegurarse de que la madre atendía correctamente a la cría.

"Hemos observado en este tiempo que Naisa ha desarrollado un comportamiento totalmente natural y ha estado trasladando al animal por diferentes zonas del recinto para protegerlo, siendo esta forma de actuar la habitual de su especie en libertad", ha explicado Valdés, al tiempo que ha señalado que ambos ejemplares se encuentran "en perfecto estado" y la experiencia de la madre con el anterior parto ha hecho posible una incorporación "tranquila" de la cría al resto de la familia de felinos.

LEONES AFRICANOS.

Los leones africanos forman grupos, y no son animales solitarios. La incorporación del cachorro permitirá, así, que los visitantes de Cabárceno puedan observar los comportamientos naturales de una madre leona con su cría y su grupo.

Este nuevo nacimiento se suma a los de Scar y Simba que tuvieron lugar en mayo de 2024 en la instalación cántabra y que constata que el recinto de Cabárceno "proporciona bienestar animal a una especie altamente amenazada en su hábitat de origen", ya que se ha reducido a la mitad la cifra de ejemplares en el último cuarto de siglo, hasta situarse entre 20.000 y 30.000.

Este último nacimiento remarca, asimismo, el compromiso del parque con la conservación animal en unas instalaciones que albergan a más de mil animales y 125 especies de los diferentes continentes, además de participar en más de 30 Programas Europeos de Conservación y Cría de Especies en Peligro de Extinción (EEP).