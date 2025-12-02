Nacen los Premios 'Creando Cantabria' para reconocer el talento digital y a influencers de la región

Presentación de los Premios Creando Cantabria - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Postureo Cántabro ha organizado los Premios 'Creando Cantabria' para reconocer el talento digital y el trabajo de los creadores de contenido de la región.

En su primera edición, los galardones se entregarán en una gala que se celebrará el próximo 18 de diciembre en Santander, y las votaciones y nominaciones se realizarán a través de la web oficial www.creandocantabria.com.

Este martes, día 2, comenzará la votación pública entre los más de 750 candidatos propuestos. Después, se seleccionarán los diez nominados por categoría, que pasarán a una nueva fase de votación. En la última etapa del proceso, los cinco finalistas de cada categoría serán evaluados mediante un sistema mixto: 40% votación popular y 60% valoración del jurado profesional.

Los premios buscan reconocer al mejor creador de contenido de Cantabria, a través de diez categorías: Belleza y Moda, Concienciación e Impacto Social, Contenido Cultural, Deporte y Salud, Empresas, Estilo de Vida, Gastro y Foodie, Humor y Entretenimiento, Tecnología y Divulgación y Turismo y Viajes. Para poder ser nominados, los participantes deberán contar con más de 5.000 seguidores en alguna de sus redes sociales.

La gala de entrega de premios -que estará presentada por Itziar Oltra y Germán González- será el próximo jueves 18 de diciembre en el Palacio de Exposiciones. Supondrá un gran encuentro para creadores y marcas y culminará con una fiesta para celebrar el talento digital de Cantabria, ha destacado el Ayuntamiento de Santander, al respaldar el lanzamiento del nuevo certamen.

"Apoyamos firmemente todas las iniciativas que fomenten el talento, la creatividad y el arraigo a nuestra tierra", ha destacado la alcaldesa, Gema Igual, en la presentación de la iniciativa, junto al concejal de Turismo y Dinamización Social, Fran Arias, y Richard Noya, fundador de Postureo Cántabro, organizador de los premios

Para la regidora, los galardones suponen "un paso adelante" en el reconocimiento a quienes impulsan la imagen de Santander y Cantabria a través de nuevos formatos digitales.

Por su parte, el edil ha asegurado que los creadores de contenido "son hoy un altavoz imprescindible para mostrar lo mejor de nuestra ciudad y nuestra región".

Finalmente, Richard Noya ha trasladado que es "un orgullo" poner en marcha unos premios "pensados por y para Cantabria" ya que el objetivo es "destacar el trabajo de quienes cada día crean, informan, entretienen y ponen a Cantabria en el mapa digital".

El proyecto cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, Verde, Regma, Benzi, Pepsi, Blendio, Disenium Web, entre otros colaboradores.