Nalda replica que la actividad del Fernando Ateca "no podía retrasarse por la ausencia de previsión de Ceruti"

Le acusa de faltar al respeto a los funcionarios



SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda (PP), ha recalcado este martes que la actividad del centro cultural Fernando Ateca "no podía retrasarse por la falta de previsión del responsable de Cultura, Javier Ceruti (Cs)", y ha asegurado que "nadie comprende que el centro esté funcionando con total normalidad a la espera de los servicios que dependen de la Concejalía que gestiona Ciudadanos".

"A la vista está que tanto la UTS (Servicios Sociales) como las actividades que dependen de los centros cívicos (Barrios y Participación Ciudadana), el local vecinal, la exposición dedicada a Matilde Camus o el espacio que utiliza la asociación de afásicos están a pleno rendimiento en el centro. No entendemos que Cultura no haya gestionado sus competencias, a pesar de haber tenido tiempo más que suficiente", ha afirmado.

Nalda ha respondido así en un comunicado a su socio de Gobierno, que este martes ha considerado que "lo lógico" hubiera sido no abrir la biblioteca del Centro Cultural Fernando Ateca de Monte porque no hay bibliotecario para atenderla y desconoce cuándo lo habrá porque "depende de Personal, no de Cultura", y ha criticado el "problema de gestión del personal" municipal, apuntando a la alcaldesa, Gema Igual (PP) como "máximo responsable" del mismo.

Ante estos comentarios, el concejal popular ha criticado que Ceruti "trate de culpar al área de Personal de su propia dejadez" y ha asegurado que desde Personal se han tramitado las plazas solicitadas por Cultura. Sin embargo, ha subrayado que debe ser el propio servicio (Cultura en este caso) quien decida el destino.

"Desconocemos si Ceruti ha destinado estos recursos humanos a otros centros a sabiendas de que los vecinos de Monte esperan la apertura de su biblioteca y el personal necesario para ello", ha añadido.

Nalda ha detallado que Personal ha asignado recientemente dos sustituciones para dos plazas denominadas de 'promoción cultural', donde se incluyen bibliotecarios y vigilancia de centros culturales. Ahora, además, se están tramitando otras tres incorporaciones, que entrarán en los próximos días. "Confiamos en que el señor Ceruti tenga a bien incorporar a alguna de estas personas a los puestos del Fernando Ateca", ha sentenciado.

Como ha recordado, la rehabilitación del centro comenzó en diciembre de 2021, se han realizado numerosas visitas de seguimiento de las obras y, finalmente, concluyeron a comienzos de enero de 2023 cumpliendo así el plazo previsto inicialmente.

"Una vez finalizadas las obras era necesario hacer algunos traslados para la apertura y funcionamiento del centro, algo que todos conocían y debían de tener perfectamente planificado. De hecho, no ha sido hasta el pasado 3 de marzo cuando se dio por inaugurado el nuevo centro", ha añadido el edil, que ha incidido en la falta de planificación del área de Cultura.

"Cada concejal se tiene que ocupar y preocupar de tener el personal suficiente para gestionar sus espacios", ha recalcado Nalda, que ha insistido en que el Ayuntamiento "no podía retrasar la apertura de todo el centro y no permitir el resto de las actividades que ofrece a través a los vecinos de Monte".

Por último, ha considerado que Ceruti "muestra una vez más una absoluta falta de respeto por el trabajo de los funcionarios municipales", como ha quedado patente en la frase del concejal de que "cada vez que oigo que hay 1.300 empleados en el Ayuntamiento, echo las cuentas, descuento los servicios conocidos como Policía, Bomberos o conductores del TUS, y hay cientos que no sé dónde están".

"Sería conveniente que nos aclare a todos si está insinuando que los funcionarios municipales no trabajan", ha concluido Nalda.