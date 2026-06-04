Nando Agüeros, premio Proa 2026 en la XXV Gala del Folclore Cántabro

Archivo - El cantante Nando Agüeros - PFC - Archivo

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor Nando Agüeros recibirá el premio Proa 2026 en la XXV Gala del Folclore Cántabro que se celebrará el 10 de junio, a las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales de Cantabria.

La Asociación Cultural Proa, organizadora de la gala, distingue con este premio a una persona o colectivo que haya dedicado parte de su vida a la promoción, creación o difusión de la música popular y las tradiciones de Cantabria, en este caso a Nando Agüeros.

Nació en Torrelavega en 1976, desde temprana edad ya apuntó sus habilidades artísticas y musicales. Con 15 años comenzó a esbozar sus primeras letras y aprender acordes. Sus primeras canciones hablaban de su entorno y de su tierra para, más tarde, desembocar en un autor polifacético y con una pronunciada personalidad artística.

Participó en las primeras ediciones del Concurso de la Canción Popular de Cantabria y destacó cantando a dúo, con su hermano Sergio, tonadas del folclore montañés.

Con él y otros amigos creó el Grupo Tanea, paseando la música popular de Cantabria por numerosos escenarios y continuó su carrera como compositor e intérprete, siendo, junto a Chema Puente, uno de los dos grandes creadores de canciones de esta tierra en las últimas décadas y un gran revulsivo para la música popular.

Varios son los artistas que han colaborado con el cantante cántabro a lo largo de su carrera, como Víctor Manuel, Pasión Vega, Ara Malikian, Diana Navarro, Amancio Prada, Bustamante, Rosa López o Sofia Ellar, entre otros.

Agüeros ha realizado numerosas giras y actuaciones internacionales en países como en México, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos y Suiza, así como en ciudades españolas.

El autor ha publicado doce álbumes que Nando Agüeros y su composición 'Viento del Norte' se ha convertido en un gran éxito.

Está en posesión de numerosas distinciones, entre las que destacan, el Premio Puerta de Asturias (2016), Mejor canción del año en los premios Tino Casal (2017), Marcero Mayor de Santander (2018), Merino Mayor de las Instituciones de Cantabria (2019), la Vieira de honor a la calidad artística (2020) o el Premio Especial de la Cámara de Comercio de Torrelavega (2022), entre otros muchos, a los que ahora se suma el Premio Proa 2026.

El galardón le será entregado en el transcurso de la Gala del Folclore Cántabro a la que el propio Agüeros pondrá el broche final interpretando 'Viento del Norte' con el acompañamiento de la Coral Salvé de Laredo y la Banda Municipal de Santander, bajo la dirección de Vicent Pelechano.